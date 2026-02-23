Elon Musk ha rinviato un update di Grok perché pare desse informazioni errate su Baldur's Gate 3

La passione di Elon Musk per i videogiochi è cosa nota, ma risulta comunque sorprendente il fatto che questa, per così dire, possa aver portato a un rinvio di un importante update di Grok, visto che l'IA integrata in X sembrava continuare a fornire informazioni errate su Baldur's Gate 3.

In base a quanto riferito da Business Insider, sembra che il celebre gioco di ruolo di Larian Studios sia stato utilizzato come una sorta di benchmark per testare le capacità di Grok, e considerando che l'IA continuava a sbagliare alcune informazioni su questo, si sia scelto di rinviare un aggiornamento.

Probabilmente non si tratta di un argomento di enorme importanza rispetto a tutti quelli che potrebbero essere trattati da un'intelligenza artificiale, ma potrebbe essere stato considerato comunque come un segno dell'inadeguatezza dell'IA rispetto agli standard richiesti.