Elon Musk ha rinviato un update di Grok perché pare desse informazioni errate su Baldur's Gate 3

La passione di Elon Musk per i videogiochi è cosa nota, ma risulta comunque sorprendente il fatto che questa, per così dire, possa aver portato a un rinvio di un importante update di Grok, visto che l'IA integrata in X sembrava continuare a fornire informazioni errate su Baldur's Gate 3.
In base a quanto riferito da Business Insider, sembra che il celebre gioco di ruolo di Larian Studios sia stato utilizzato come una sorta di benchmark per testare le capacità di Grok, e considerando che l'IA continuava a sbagliare alcune informazioni su questo, si sia scelto di rinviare un aggiornamento.
Probabilmente non si tratta di un argomento di enorme importanza rispetto a tutti quelli che potrebbero essere trattati da un'intelligenza artificiale, ma potrebbe essere stato considerato comunque come un segno dell'inadeguatezza dell'IA rispetto agli standard richiesti.
Un argomento di fondamentale importanza
In base a quanto riferito dal report di Business Insider, sembra che "un modello sia stato rinviato per molti giorni perché Musk era insoddisfatto di come il chatbot rispondeva a domande dettagliate sul videogioco Baldur's Gate".
Immaginiamo che si tratti di Baldur's Gate 3, semplificato in un testo poco incline ad entrare nel dettaglio dei videogiochi come un articolo di approfondimento di Business Insider, ma in effetti non è escluso che possa riferirsi anche ai giochi classici, considerando che Musk potrebbe aver puntato anche su quelli.
Considerando la miriade di argomenti problematici che le IA trattano con possibilità di errore che potrebbe risultare critica, come questioni relative a salute, cure mediche, questioni sociali o altri ambiti potenzialmente pericolosi, forse Baldur's Gate 3 non è proprio un elemento principale su cui basare la decisione sulla pubblicazione o meno di un aggiornamento per Grok, ma potrebbe comunque risultare funzionale.
D'altra parte, Musk vorrebbe usare Grok 5 per sfidare i campioni di League of Legends, mentre l'IA è ora sotto esame del Digital Services Act i contenuti illegali a sfondo sessuale.