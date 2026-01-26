Anche l'UE indaga su X e Grok: sotto esame del Digital Services Act i contenuti illegali a sfondo sessuale

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale contro X (ex Twitter) nell'ambito del Digital Services Act (DSA), concentrandosi in particolare sull'integrazione e sull'uso delle funzionalità dell'IA Grok all'interno della piattaforma nell'Unione europea.
Parallelamente, la Commissione ha esteso l'indagine già aperta nel dicembre 2023 per verificare se X stia rispettando gli obblighi di gestione dei rischi legati ai suoi sistemi di raccomandazione, incluso il recente passaggio a un sistema basato su Grok. La nuova indagine mira a stabilire se X abbia correttamente valutato e mitigato i rischi sistemici derivanti dal dispiegamento di Grok in Europa
I principali elementi presi in esame dall'indagine dell'UE su X e Grok
Tra i rischi presi in esame figurano la diffusione di contenuti illegali, come immagini sessualmente esplicite manipolate (deepfake), inclusi contenuti che potrebbero configurarsi come materiale di abuso sessuale su minori. Secondo la Commissione, tali rischi sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini europei a gravi danni.
In particolare, l'UE verificherà se X abbia rispettato gli obblighi previsti dal DSA di: valutare e mitigare diligentemente i rischi sistemici; redigere e trasmettere alla Commissione una valutazione ad hoc dei rischi relativi alle funzionalità di Grok prima della loro implementazione.
Cosa accadrebbe ad X e Grok qualora tutte le violazione dovessero essere confermate dall'UE?
Se le violazioni fossero confermate, X potrebbe aver infranto gli articoli 34, 35 e 42 del DSA. L'apertura del procedimento non pregiudica l'esito finale, ma consente alla Commissione di condurre un'indagine approfondita e prioritaria, raccogliendo prove tramite richieste di informazioni, interviste, ispezioni e, se necessario, imponendo misure provvisorie.
L'indagine è condotta in stretta collaborazione con Coimisiún na Meán, l'Autorità irlandese per i servizi digitali. La vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha sottolineato che i deepfake sessuali rappresentano una forma inaccettabile di violenza e degradazione, ribadendo che l'indagine servirà a verificare se X abbia sacrificato i diritti fondamentali dei cittadini europei.