Anche l'UE indaga su X e Grok: sotto esame del Digital Services Act i contenuti illegali a sfondo sessuale

Parallelamente, la Commissione ha esteso l'indagine già aperta nel dicembre 2023 per verificare se X stia rispettando gli obblighi di gestione dei rischi legati ai suoi sistemi di raccomandazione, incluso il recente passaggio a un sistema basato su Grok. La nuova indagine mira a stabilire se X abbia correttamente valutato e mitigato i rischi sistemici derivanti dal dispiegamento di Grok in Europa

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale contro X (ex Twitter) nell'ambito del Digital Services Act (DSA) , concentrandosi in particolare sull'integrazione e sull'uso delle funzionalità dell'IA Grok all'interno della piattaforma nell'Unione europea.

In particolare, l'UE verificherà se X abbia rispettato gli obblighi previsti dal DSA di: valutare e mitigare diligentemente i rischi sistemici; redigere e trasmettere alla Commissione una valutazione ad hoc dei rischi relativi alle funzionalità di Grok prima della loro implementazione.

Cosa accadrebbe ad X e Grok qualora tutte le violazione dovessero essere confermate dall'UE?

Se le violazioni fossero confermate, X potrebbe aver infranto gli articoli 34, 35 e 42 del DSA. L'apertura del procedimento non pregiudica l'esito finale, ma consente alla Commissione di condurre un'indagine approfondita e prioritaria, raccogliendo prove tramite richieste di informazioni, interviste, ispezioni e, se necessario, imponendo misure provvisorie.

L'indagine è condotta in stretta collaborazione con Coimisiún na Meán, l'Autorità irlandese per i servizi digitali. La vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha sottolineato che i deepfake sessuali rappresentano una forma inaccettabile di violenza e degradazione, ribadendo che l'indagine servirà a verificare se X abbia sacrificato i diritti fondamentali dei cittadini europei.