ROG Strix OLED XG27AQWMG, la recensione del monitor Tandem OLED di ASUS bello ma non impossibile

Perché è importante? Fino ad oggi, chi cercava un monitor OLED doveva spesso scegliere tra la nitidezza cristallina dei QD-OLED (che però soffrono di neri "grigi" in stanze illuminate) e la profondità dei neri dei WOLED (spesso penalizzati da rivestimenti opachi che non piacciono a tutti). ASUS, con l'XG27AQWMG, punta a eliminare questo compromesso. La finitura lucida glossy promette di rimuovere completamente quella patina opaca, offrendo la stessa pulizia visiva di un QD-OLED, ma mantenendo la capacità dei WOLED di offrire neri assoluti anche in presenza di luce ambientale.

Presentato ufficialmente durante la Gamescom 2025, il nuovo ROG Strix XG27AQWMG potrebbe sembrare, a una prima lettura distratta della scheda tecnica, "soltanto" un altro monitor QHD da 280 Hz. Ma la realtà è ben diversa: questo schermo rappresenta un punto di svolta significativo per la tecnologia WOLED. È infatti uno dei primi monitor al mondo a montare il nuovissimo pannello WOLED di 4a generazione di LG Display (noto come "Primary RGB Tandem"), abbinato a un'esclusiva finitura dello schermo che ASUS chiama "TrueBlack".

Il prezzo di 700€ colloca l'ASUS ROG Strix XG27AQWMG nella fascia alta del segmento 1440p OLED. La sfida è quindi aperta contro le nuove proposte di LG e Gigabyte che montano il medesimo pannello di 4a generazione.

La dotazione accessoria è più essenziale se confrontata con alcuni rivali diretti: mancano all'appello lo switch KVM e la connettività USB-C con Power Delivery. È presente un hub USB tradizionale con due porte USB-A per le periferiche e l'uscita cuffie.

Il vero punto di forza risiede nella resa visiva e nella luminosità. Il monitor vanta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 ma, grazie alla tecnologia Tandem del pannello WOLED Gen 4, supera le aspettative, con picchi di 1500 nit (su finestra 1,5% APL). Il contrasto degli OLED è qui valorizzato dal rivestimento lucido. A differenza delle finiture opache o semi-lucide dei QD-OLED, questa soluzione restituisce neri di una profondità assoluta e un'immagine cristallina, priva di quella leggera granulosità tipica dei trattamenti antiriflesso più aggressivi.

Sul fronte della connettività, ASUS ha fatto una scelta conservativa rispetto alla linea Swift. Troviamo infatti lo standard DisplayPort 1.4 che, per gestire la risoluzione 1440p alla massima frequenza di 280 Hz, necessita dell'attivazione del DSC (Display Stream Compression). La larghezza di banda necessaria per evitare la compressione, garantita dalla DisplayPort 2.1, è stata infatti riservata ai modelli di fascia superiore. Sono presenti inoltre due ingressi HDMI 2.1, ideali per sfruttare al massimo le console di ultima generazione . La gestione del refresh rate variabile è completa: il monitor supporta Adaptive-Sync ed è G-SYNC Compatible, coprendo l'intero range operativo fino al cap di 280 Hz per un'esperienza priva di tearing.

Design

L'estetica dell'ASUS ROG Strix XG27AQWMG riprende i canoni stilistici della famiglia ROG Strix. Il monitor si presenta con un design borderless su quattro lati, anche se, come tipico dei pannelli OLED, è presente una cornice nera integrata nel vetro prima che inizi l'immagine attiva. Le misurazioni rivelano bordi contenuti: circa 8 mm sul lato superiore, 9 mm ai lati e 13 mm nella parte inferiore. Qui troviamo il classico "mento" Asus che ospita il logo ROG illuminato (disattivabile da menu) e il sensore di prossimità; sul retro, invece, nasconde i controlli OSD.

L'estetica dell'ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG è sobria, nonostante il logo RGB (che può essere spento)

Una delle novità più apprezzabili riguarda la base dello stand. ASUS ha abbandonato l'ingombrante design a treppiede della serie Swift in favore di una base quadrata e compatta. È stato rimosso anche l'alloggiamento per smartphone sulla base, una scelta che riduce ulteriormente l'impronta sulla scrivania lasciando più spazio libero per mouse e tastiera. Lo stand, composto da un piede in metallo grigio scuro e un braccio in plastica, offre una stabilità eccellente e una gamma completa di regolazioni ergonomiche: inclinazione, rotazione, regolazione in altezza e rotazione in verticale.

Il supporto dell'ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG si può ruotare anche in verticale

La sezione centrale posteriore è leggermente più spessa rispetto ad altri modelli, ma si tratta di una scelta super giustificata: è infatti dettata dall'integrazione dell'alimentatore direttamente nello chassis. Questo elimina la necessità del classico trasformatore esterno a pavimento. Per alimentare il monitor basta un semplice cavo. Il retro, infine, è rifinito in plastica nera opaca e ospita il logo RGB sulla destra, personalizzabile via menu.

La gestione del monitor è affidata a un joystick centrale posizionato sotto il bordo inferiore, affiancato da due tasti fisici. ASUS ha implementato una logica intelligente: uno dei tasti funge da scorciatoia per la pulizia dei pixel, mentre il tasto di accensione richiede una conferma a schermo per evitare spegnimenti accidentali durante il gioco. La navigazione nei menu risulta rapida, scattante e intuitiva, confermando l'ottimo lavoro svolto da ASUS sull'interfaccia utente.