Prezzi GPU senza limiti: aumenti fino al 30% in meno di 4 mesi per le schede video NVIDIA, AMD e Intel

La crisi delle RAM non accenna a rientrare e così anche i prezzi delle schede video stanno mostrando rincari da record. Secondo i dati raccolti dal portale TechSpot, il primo trimestre del 2026 mostra un peggioramento evidente dei listini in diverse regioni. La Germania, in particolare, che possiamo usare come mercato di riferimento per l'intera area europea, e quindi anche l'Italia, registra rincari consistenti per quasi tutte le GPU considerate. Il quadro riflette un mix di fattori: aumento del costo della memoria, disponibilità ridotta e strategie di fornitura poco favorevoli ai consumatori.
L'obiettivo dell'analisi è capire quanto siano cresciuti i prezzi a febbraio 2026 rispetto ai minimi di novembre 2025. Per farlo, TechSpot ha monitorato i modelli più economici disponibili, evitando valori medi o promozioni occasionali. Il risultato è una fotografia piuttosto precisa delle tendenze attuali.
Come sono aumentati i prezzi delle GPU in Germania
L'impatto è immediatamente percepibile sulle entry-level NVIDIA. La GeForce RTX 5050 è passata da 246 euro a 280 euro, con un aumento del 14 percento. La RTX 5060 segue una traiettoria simile: da 280 euro a 310 euro pari all'11 percento in più. Si tratta di incrementi che, pur non drammatici, segnalano un peggioramento rispetto ai prezzi vicini all'MSRP di fine 2025.
Le variazioni più pesanti emergono però sulle versioni Ti. La RTX 5060 Ti 8GB sale da 340 euro a 400 euro, un balzo del 18 percento. La variante da 16GB è ancora più colpita: da 420 euro a 540 euro, pari a un +29 percento. L'aumento della memoria non basta a giustificare un rincaro così netto, che dipende soprattutto dalla scarsità delle forniture.
In fascia intermedia, le oscillazioni continuano. La RTX 5070, passata da 530 euro a 640 euro, cresce del 21 percento. Ma è la RTX 5070 Ti a segnare uno dei picchi più alti del mercato: +33 percento, da 750 euro a 1.000 euro. A determinare questa dinamica è la riduzione delle scorte, con un modello che sembra essere stato progressivamente messo da parte nelle linee produttive.
Il quadro non migliora nel segmento alto, anzi. La RTX 5080 aumenta del 25 percento, da 1.000 euro a 1.250 euro , nonostante sia ancora in produzione. La RTX 5090, invece, supera qualsiasi previsione: da 2.600 euro a 3.400 euro, un +31 percento su un modello già proposto sopra il listino ufficiale. Qui pesa la domanda proveniente dal settore professionale, che spinge il prodotto ormai fuori dalla portata dei videogiocatori.
Anche AMD non è immune ai rincari, seppure con tendenze meno estreme. La Radeon RX 9060 XT 8GB passa da 260 euro a 340 euro, con un aumento del 31 percento, mentre la versione da 16GB sale da 350 euro a 440 euro, pari al 26 percento. La serie Radeon RX 9070 registra incrementi più moderati: la base passa da 540 euro a 610 euro, mentre la RX 9070 XT sale da 620 euro a 700 euro (+13 percento). Qui la crescita appare più coerente con l'aumento dei costi della memoria GDDR6, senza fenomeni estremi come quelli osservati sul fronte NVIDIA.
A completare il quadro arrivano le soluzioni Intel ARC, che seguono lo stesso andamento. In Germania, la ARC A580 è passata da 190 a 230 euro, con un incremento del 21 percento. La ARC A750 è salita da 250 a 300 euro, pari a un aumento del 20 percento. Ancora più marcata la variazione per la ARC A770, che da 330 euro è arrivata a 390 euro, registrando un +18 percento. Anche per Intel, la pressione sembra derivare dall'aumento dei costi dei componenti e da una contrazione delle disponibilità, effetto che nei modelli di fascia superiore risulta più evidente.
La combinazione tra scorte irregolari, rialzo dei materiali e forte domanda in ambito professionale ha insomma generato una situazione in cui le GPU tendono a spostarsi di fascia: un budget di 1.000 euro che a novembre garantiva una RTX 5080 oggi consente l'acquisto di una RTX 5070 Ti.