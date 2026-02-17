Prezzi GPU senza limiti: aumenti fino al 30% in meno di 4 mesi per le schede video NVIDIA, AMD e Intel

La crisi delle RAM non accenna a rientrare e così anche i prezzi delle schede video stanno mostrando rincari da record. Secondo i dati raccolti dal portale TechSpot, il primo trimestre del 2026 mostra un peggioramento evidente dei listini in diverse regioni. La Germania, in particolare, che possiamo usare come mercato di riferimento per l'intera area europea, e quindi anche l'Italia, registra rincari consistenti per quasi tutte le GPU considerate. Il quadro riflette un mix di fattori: aumento del costo della memoria, disponibilità ridotta e strategie di fornitura poco favorevoli ai consumatori.

L'obiettivo dell'analisi è capire quanto siano cresciuti i prezzi a febbraio 2026 rispetto ai minimi di novembre 2025. Per farlo, TechSpot ha monitorato i modelli più economici disponibili, evitando valori medi o promozioni occasionali. Il risultato è una fotografia piuttosto precisa delle tendenze attuali.