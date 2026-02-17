Konami ha rimosso alcuni Metal Gear dal PlayStation Store senza nessun avviso

Konami ha rimosso alcuni titoli della serie Metal Gear dal PlayStation Store senza alcun preavviso. Stiamo parlando di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots oppure Metal Gear Solid: Peace Walker HD. Chiaramente non è difficile immaginare il motivo per cui lo abbia fatto: l'annuncio di Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 allo State of Play, che comprende entrambi.

Gelida manina

Chi possiede i giochi, li manterrà comunque nella sua libreria e potrà continuare a scaricarli e a giocarci. Semplicemente, non è più possibile acquistarli. Da notare che Pace Walker è stato rimosso anche dallo store di Xbox 360. Insomma, è stata un'opera di rimozione completa, in vista dell'arrivo delle nuove versioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Considerando che stiamo parlando di vecchi giochi, disponibili per console ormai fuori mercato come PS3, PSP e Xbox 360, la mossa di Konami appare poco lungimirante. Difficilmente i nuovi utenti avrebbero acquistato console e giochi originali, preferendoli a quelli della Master Collection, visto il maggior esborso economico e il disinteresse mostrato finora. Che si sia voluta evitare confusione facendo ricerche nei vari negozi?

In ogni caso, il Vol 2 non uscirà prima del 27 agosto, quindi si sarebbe potuto quantomento dare un po' di preavviso ai giocatori sulle rimozioni, potuto avvisare i fan di queste rimozioni ed evitare di farle muovendosi tra le ombre, per così dire.