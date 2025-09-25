Konami ha confermato la Metal Gear Solid - Master Collection Vol.2

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è ormai sul mercato e Konami può guardare al futuro della sua rinata serie. Nemmeno a dirlo, questo ha già un nome e un cognome: Metal Gear Solid - Master Collection Vol.2, ossia il seguito della raccolta che comprende le edizioni rimasterizzate dei primi tre Metal Gear Solid.

Raccolta confermata, titoli no

Sul palco dell'evento, il producer di Metal Gear Solid, Noriaki Okamura, ha confermato che una nuova Master Collection è in sviluppo presso Konami. Purtroppo, non ha specificato quali titoli saranno inclusi.

"Beh, sì... la questione va avanti da parecchio," ha detto Okamura rispondendo a una domanda sull'esistenza della nuova raccolta, aggiungendo poi: "Dal momento che abbiamo chiamato la prima raccolta "Vol. 1", è naturale che le persone abbiano pensato a un "Vol. 2". E in effetti, era qualcosa che avevamo detto già anni fa".

"Come abbiamo ripetuto tante volte, la stiamo realizzando. Ci stiamo lavorando seriamente, parallelamente allo sviluppo di Delta", ha aggiunto. "Quando sarà il momento giusto, vorremmo condividere con tutti voi non solo i progressi, ma anche la direzione che intendiamo seguire. Mi dispiace, sembra che io debba sempre chiedervi la stessa cosa, ma vi chiedo di attendere ancora un po'. Quanto significhi esattamente "un po'"... beh, è difficile dirlo. Ma il progetto procede correttamente e crediamo che si stia delineando come qualcosa di divertente. Quindi vi chiediamo solo un po' di pazienza".

Quali titoli possiamo aspettarci di trovarenella nuova raccolta? Sicuramente Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, l'unico capitolo principale della saga non ancora disponibile sulle piattaforme moderne. Ci potrebbero poi essere Metal Gear Solid: Peace Walker, uscito originariamente su PSP e già rimasterizzato da Bluepoint nel 2011, o gli spin-off Metal Gear Acid e Metal Gear Acid 2, oltre a Metal Gear Solid: Portable Ops Plus.