Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi

Valve ha annunciato ufficialmente i vincitori degli Steam Awards, con il tradizionale elenco di titoli e categorie fra cui spicca immancabilmente il Premio Gioco dell'Anno, assegnato a Hollow Knight: Silksong.

Ad aggiudicarsi il Premio Gioco VR dell'Anno è stato The Midnight Walk, l'avventura carica di atmosfera firmata MoonHood, mentre il Premio Atto d'Amore, dedicato ai giochi che continuano a essere supportati con costanza nonostante gli anni, è andato a Baldur's Gate 3.

Non poteva mancare il Premio Miglior Gioco su Steam Deck, vinto dallo strepitoso Hades 2, che in portabilità riesce a esprimersi davvero alla grande, laddove invece il Premio Meglio in Compagnia, dedicato alle esperienze multiplayer, è stato assegnato al fenomeno PEAK.

Il Premio Miglior Stile Grafico è andato a Silent Hill f, che con la sua affascinante ambientazione e il comparto artistico ispirato al folklore giapponese ha colpito un po' tutti, mentre il Premio Gameplay più Innovativo, che mette in luce la capacità di innovare, è andato ad ARC Raiders.

Infine il Premio Miglior gioco in cui fai pena è stato vinto anch'esso da Hollow Knight: Silksong, per ovvi motivi; il Premio Miglior Colonna Sonora è giustamente andato a Clair Obscur: Expedition 33; il Premio Miglior Gioco dalla Trama Profonda è stato assegnato al brillante Dispatch; e il Premio Meritato Relax a RV There Yet?