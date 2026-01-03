0

Steam Awards, annunciati i vincitori: scopriamo il Game of the Year e gli altri premi

Valve ha annunciato ufficialmente i vincitori degli Steam Awards, a partire dal gioco dell'anno: ecco la lista completa dei titoli premiati dalla piattaforma digitale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/01/2026
L'artwork degli Steam Awards

Valve ha annunciato ufficialmente i vincitori degli Steam Awards, con il tradizionale elenco di titoli e categorie fra cui spicca immancabilmente il Premio Gioco dell'Anno, assegnato a Hollow Knight: Silksong.

Ad aggiudicarsi il Premio Gioco VR dell'Anno è stato The Midnight Walk, l'avventura carica di atmosfera firmata MoonHood, mentre il Premio Atto d'Amore, dedicato ai giochi che continuano a essere supportati con costanza nonostante gli anni, è andato a Baldur's Gate 3.

Non poteva mancare il Premio Miglior Gioco su Steam Deck, vinto dallo strepitoso Hades 2, che in portabilità riesce a esprimersi davvero alla grande, laddove invece il Premio Meglio in Compagnia, dedicato alle esperienze multiplayer, è stato assegnato al fenomeno PEAK.

Gli Steam Awards 2024 sono stati annunciati, ecco tutti i vincitori nelle varie categorie Gli Steam Awards 2024 sono stati annunciati, ecco tutti i vincitori nelle varie categorie

Il Premio Miglior Stile Grafico è andato a Silent Hill f, che con la sua affascinante ambientazione e il comparto artistico ispirato al folklore giapponese ha colpito un po' tutti, mentre il Premio Gameplay più Innovativo, che mette in luce la capacità di innovare, è andato ad ARC Raiders.

Infine il Premio Miglior gioco in cui fai pena è stato vinto anch'esso da Hollow Knight: Silksong, per ovvi motivi; il Premio Miglior Colonna Sonora è giustamente andato a Clair Obscur: Expedition 33; il Premio Miglior Gioco dalla Trama Profonda è stato assegnato al brillante Dispatch; e il Premio Meritato Relax a RV There Yet?

La lista completa dei vincitori

  • Premio Gioco dell'Anno: Hollow Knight: Silksong
  • Premio Gioco VR dell'Anno: The Midnight Walk
  • Premio Atto d'Amore: Baldur's Gate 3
  • Premio Miglior Gioco su Steam Deck: Hades 2
  • Premio Meglio in Compagnia: PEAK
  • Premio Miglior Stile Grafico: Silent Hill f
  • Premio Gameplay più Innovativo: ARC Raiders
  • Premio Miglior gioco in cui fai pena: Hollow Knight: Silksong
  • Premio Miglior Colonna Sonora: Clair Obscur: Expedition 33
  • Premio Miglior Gioco dalla Trama Profonda: Dispatch
  • Premio Meritato Relax: RV There Yet?
