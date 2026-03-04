La demo più giocata del Next Fest di Steam sta generando qualche malumore

Lo Steam Next Fest si è appena concluso e tra le migliaia di demo disponibili, la più giocata è risultata essere quella di Marathon di Bungie, che ha fatto registrare il maggior numero di giocatori unici. Secondo quanto comunicato da Steam, la classifica è stata stilata proprio in base al numero di utenti che hanno provato ciascun gioco durante l'evento.

Il problema è che quella di Marathon non era una demo vera e propria, ma un "Server Slam", ovvero un test aperto a tutti per diversi giorni, concepito principalmente per mettere sotto pressione l'infrastruttura online del gioco e raccogliere feedback. Insomma, la domanda che ci si pone è se questa possa considerarsi davvero una demo, in linea con lo spirito del Next Fest.