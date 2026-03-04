10

La demo più giocata del Next Fest di Steam sta generando qualche malumore

La demo di Marathon è stata la più giocata dell'ultimo Next Fest di Steam, ma la sua natura ha generato più di qualche malumore.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/03/2026
Uno dei personaggi di Marathon

Lo Steam Next Fest si è appena concluso e tra le migliaia di demo disponibili, la più giocata è risultata essere quella di Marathon di Bungie, che ha fatto registrare il maggior numero di giocatori unici. Secondo quanto comunicato da Steam, la classifica è stata stilata proprio in base al numero di utenti che hanno provato ciascun gioco durante l'evento.

Il problema è che quella di Marathon non era una demo vera e propria, ma un "Server Slam", ovvero un test aperto a tutti per diversi giorni, concepito principalmente per mettere sotto pressione l'infrastruttura online del gioco e raccogliere feedback. Insomma, la domanda che ci si pone è se questa possa considerarsi davvero una demo, in linea con lo spirito del Next Fest.

Le demo più giocate

L'evento nasce nel 2019 con la promessa di demo a tempo e incontri virtuali con gli sviluppatori. Col passare degli anni l'evento è stato leggermente rivisto, con l'edizione più recente che ha attirato più critiche del solito: molti utenti dei forum di Steam hanno lamentato un eccesso di demo, accusando alcuni sviluppatori di "diluire" l'evento con produzioni realizzate in fretta, spesso davvero pessime, che finiscono per soffocare i progetti più meritevoli. Insomma, starebbe succedendo a livello demo quello che su Steam accade da anni a livello di pubblicazione dei giochi, con le nuove uscite che vengono seppellite dalla spazzatura.

Windrose è stato molto giocato
Windrose è stato molto giocato

A complicare ulteriormente la situazione, alcune demo sono state pubblicate con diversi giorni di anticipo rispetto all'inizio ufficiale del festival, nel tentativo di ottenere maggiore visibilità, mentre altri studi hanno riproposto demo già disponibili da mesi, riducendo così l'effetto novità che dovrebbe caratterizzare il Next Fest.

Comunque sia, vediamo la classifica delle demo più giocate durante lo Steam Next Fest di febbraio 2026, come riportata da Steam:

  1. Marathon
  2. Burglin' Gnomes
  3. Windrose
  4. Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
  5. Far Far West
  6. Outbound
  7. Wanderburg
  8. John Carpenter's Toxic Commando
  9. Fate Trigger
  10. Hozy
  11. Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite
  12. Sledding Game
  13. Arkheron
  14. Romestead
  15. We Gotta Go
  16. Guardians of the Wild Sky
  17. Don't Panic! It is Just Turbulence
  18. Raccoin: Coin Pusher Roguelike
  19. Replaced
  20. Darkhaven
  21. Shift At Midnight
  22. SpaceCraft
  23. Tap Tap Loot
  24. Gambonanza
  25. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  26. Vacation Cafe Simulator
  27. How Many Dudes?
  28. Frog Sqwad
  29. Witchspire
  30. Pragmata
  31. Data Center
  32. Zero Parades: For Dead Spies
  33. Pass the Fear
  34. Armatus
  35. Another Hero's Adventure
  36. Last Flag
  37. 妹居物语
  38. SpeedRunners 2: King of Speed
  39. BidKing
  40. Voidling Bound
  41. Dig, Dig, Die
  42. The Eternal Life of Goldman
  43. Denshattack!
  44. Ashes of the Singularity II
  45. Atmosfar
  46. 1348 Ex Voto
  47. Way of the Hunter 2
  48. Crystalfall
  49. Chained Wheels
  50. Lootbound

E voi? A quale demo avete giocato durante il Next Fest?

#Steam
