La demo più giocata del Next Fest di Steam sta generando qualche malumore

Lo Steam Next Fest si è appena concluso e tra le migliaia di demo disponibili, la più giocata è risultata essere quella di Marathon di Bungie, che ha fatto registrare il maggior numero di giocatori unici. Secondo quanto comunicato da Steam, la classifica è stata stilata proprio in base al numero di utenti che hanno provato ciascun gioco durante l'evento.
Il problema è che quella di Marathon non era una demo vera e propria, ma un "Server Slam", ovvero un test aperto a tutti per diversi giorni, concepito principalmente per mettere sotto pressione l'infrastruttura online del gioco e raccogliere feedback. Insomma, la domanda che ci si pone è se questa possa considerarsi davvero una demo, in linea con lo spirito del Next Fest.
Le demo più giocate
L'evento nasce nel 2019 con la promessa di demo a tempo e incontri virtuali con gli sviluppatori. Col passare degli anni l'evento è stato leggermente rivisto, con l'edizione più recente che ha attirato più critiche del solito: molti utenti dei forum di Steam hanno lamentato un eccesso di demo, accusando alcuni sviluppatori di "diluire" l'evento con produzioni realizzate in fretta, spesso davvero pessime, che finiscono per soffocare i progetti più meritevoli. Insomma, starebbe succedendo a livello demo quello che su Steam accade da anni a livello di pubblicazione dei giochi, con le nuove uscite che vengono seppellite dalla spazzatura.
A complicare ulteriormente la situazione, alcune demo sono state pubblicate con diversi giorni di anticipo rispetto all'inizio ufficiale del festival, nel tentativo di ottenere maggiore visibilità, mentre altri studi hanno riproposto demo già disponibili da mesi, riducendo così l'effetto novità che dovrebbe caratterizzare il Next Fest.
Comunque sia, vediamo la classifica delle demo più giocate durante lo Steam Next Fest di febbraio 2026, come riportata da Steam:
- Marathon
- Burglin' Gnomes
- Windrose
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors
- Far Far West
- Outbound
- Wanderburg
- John Carpenter's Toxic Commando
- Fate Trigger
- Hozy
- Everything is Crab: The Animal Evolution Roguelite
- Sledding Game
- Arkheron
- Romestead
- We Gotta Go
- Guardians of the Wild Sky
- Don't Panic! It is Just Turbulence
- Raccoin: Coin Pusher Roguelike
- Replaced
- Darkhaven
- Shift At Midnight
- SpaceCraft
- Tap Tap Loot
- Gambonanza
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Vacation Cafe Simulator
- How Many Dudes?
- Frog Sqwad
- Witchspire
- Pragmata
- Data Center
- Zero Parades: For Dead Spies
- Pass the Fear
- Armatus
- Another Hero's Adventure
- Last Flag
- 妹居物语
- SpeedRunners 2: King of Speed
- BidKing
- Voidling Bound
- Dig, Dig, Die
- The Eternal Life of Goldman
- Denshattack!
- Ashes of the Singularity II
- Atmosfar
- 1348 Ex Voto
- Way of the Hunter 2
- Crystalfall
- Chained Wheels
- Lootbound
E voi? A quale demo avete giocato durante il Next Fest?