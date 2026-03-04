I fan pensano che Crimson Desert stia nascondendo qualcosa: il PR risponde

Crimson Desert è un gioco enorme e a ogni nuovo trailer e ogni nuova presentazione l'opera pare diventare ancora più grande e intensa. C'è però qualcosa che non è stato mostrato e gli appassionati stanno criticando gli sviluppatori per questo.

In particolar modo, c'è chi pensa che non stiano mettendo in mostra la versione console e, inoltre, che l'embargo per le recensioni sia troppo vicino all'uscita. Vediamo la risposta del PR e Marketing Director di Pearl Abyss, Will Powers.