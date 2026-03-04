I fan pensano che Crimson Desert stia nascondendo qualcosa: il PR risponde

Crimson Desert è un gioco enorme e a ogni nuovo trailer e ogni nuova presentazione l'opera pare diventare ancora più grande e intensa. C'è però qualcosa che non è stato mostrato e gli appassionati stanno criticando gli sviluppatori per questo.
In particolar modo, c'è chi pensa che non stiano mettendo in mostra la versione console e, inoltre, che l'embargo per le recensioni sia troppo vicino all'uscita. Vediamo la risposta del PR e Marketing Director di Pearl Abyss, Will Powers.
Le accuse a Crimson Desert
Crimson Desert è un gioco chiaramente ambizioso che ha richiesto anni e anni di sviluppo ed è stato in lavorazione dietro le quinte per lungo tempo. Quando poi è emerso, è apparso ancora più grande e carico di contenuti di quanto alcuni si aspettavano (ma forse non è sorprendente visto che arriva da una compagnia esperta in MMO).
Alcuni hanno quindi iniziato a dubitare della qualità dell'opera e non aiuta il fatto che le recensioni non arriveranno fino al 18 marzo, con il gioco in uscita il 19 marzo. Inoltre, sui social media c'è chi accusa gli autori di non star mostrando le versioni console, che potrebbero avere una grafica inferiore rispetto a quella mostrata nei trailer, ottenuti dalla versione PC.
In risposta, Powers ha affermato: "Non stiamo nascondendo nulla e sono stufo di dovermi ripetere. Ho detto centinaia di volte che sveleremo vari dettagli prima del lancio per dare alle persone il giusto tempo per fare la prenotazione. Lo stiamo dicendo in modo onesto... dateci il tempo di lavorare, okay? Per favore, grazie".
In un certo senso è normale che Peal Abyss voglia scaglionare la presentazione del gioco nel corso delle settimane, per continuare a mantenere i fan interessati all'opera, video dopo video. Voi cosa ne pensate?
Segnaliamo infine che Crimson Desert vanta un cast di doppiatori da Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e Arcane.