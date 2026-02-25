Crimson Desert, un video presenta i tre doppiatori dei protagonisti

Damiane viene invece descritta come una donna concreta, combattiva e determinata : una guerriera che difende ciò in cui crede senza lasciarsi intimidire. Rebecca Hansen ha raccontato di aver trovato liberatorio interpretare un personaggio così risoluto, distante dalla sua naturale tendenza a evitare i conflitti.

Nel parlare della sua interpretazione, Newman ha sottolineato la spettacolarità delle sequenze di combattimento , che l'attore ha definito "sbalorditive", caratterizzate da coreografie mai viste prima in cui viene utilizzata la spada.

Si tratta di tre figure molto diverse che si ritrovano unite ad affrontare le insidie di un mondo brutale. Kliff, il personaggio principale di Crimson Desert, è un uomo di poche parole ma è guidato da un forte senso della giustizia ed è fieramente leale nei confronti dei propri compagni.

Durante l'IGN Fan Fest 2026 è stato pubblicato un video che presenta i tre doppiatori dei protagonisti di Crimson Desert , ovverosia Alec Newman (Kliff), Rebecca Hanssen (Damiane) e Stewart Scudamore (Oongka).

Un cast di spessore

Crimson Desert vanta un cast di doppiatori da Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e Arcane che donerà all'esperienza uno spessore ancora maggiore, grazie alla forza e all'intensità delle interpretazioni degi attori ingaggiati per l'occasione da Pearl Abyss.

Stewart Scudamore ha parlato nel video del suo Oongka, un personaggio che sulle prime gli è sembrato bestiale, esplosivo e sopra le righe, ma che in realtà possiede un lato filosofico, istruito, quasi saggio, con una visione del mondo maturata attraverso i viaggi e l'appartenenza tribale.