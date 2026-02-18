Crimson Desert usa un vero doppiaggio fatto da umani e non da IA, per tutte le lingue

Pearl Abyss ha voluto specificare che Crimson Desert, il nuovo e colossale action RPG in arrivo il mese prossimo, contiene un doppiaggio vero, fatto da umani e non da intelligenza artificiale , per tutte le lingue.

Un grande sforzo produttivo

Intervenendo al podcast Dropped Frames, Will Powers, responsabile del marketing e pianificazione strategica presso Pearl Abyss America, ha confermato che questo in Crimson Desert "Tutti i nostri doppiaggi sono realizzati da esseri umani", precisando che "il doppiaggio è presente per tutti i personaggi principali, come quelli secondari o quelli delle missioni secondarie".

Non è una cosa scontata su un gioco che punta a una notevole ampiezza: proprio di recente abbiamo visto che Embark Studios ha utilizzato l'IA generativa per varie voci presenti in ARC Raiders, per esempio, così come parzialmente questa è usata in EA Sports FC.

Questo impegno in Crimson Desert non riguarda peraltro solo il doppiaggio in inglese, ma anche la localizzazione in altre lingue: "Il gioco è doppiato in diverse lingue. Coreano, inglese, cinese, credo... ma ci sono 13 diverse localizzazioni del testo... forse anche di più", ha riferito Powers.

Anche le traduzioni sono tutte svolte da personale umano, così come il doppiaggio nelle varie lingue: "Localizzare un progetto come questo è un'impresa enorme, proprio per la sua vastità". Di recente abbiamo visto l'incredibile open world di Crimson Desert nel trailer sulla "vita a Pywel", oltre alla conferma che non avrà microtransazioni di alcun genere.