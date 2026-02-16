2

Crimson Desert è un'”esperienza premium”: non avrà microtransazioni di alcun genere

Crimson Desert sarà un'esperienza totalmente premium: nessuna microtransazione al lancio, solo il prezzo del gioco. I bonus delle edizioni speciali restano legati al pre‑ordine.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/02/2026
Kliff, il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
Con il lancio di Crimson Desert sempre più vicino, aumentano le informazioni condivise da Pearl Abyss sul suo atteso action GDR. Tra i dettagli ora confermati possiamo depennare definitivamente anche il tema microtransazioni: nel gioco non saranno presenti in alcuna forma.

La conferma arriva da Will Powers, PR e marketing director di Pearl Abyss, durante l'ultimo episodio del podcast Dropped Frames, dove ha spiegato che i giocatori possono aspettarsi un'esperienza completamente premium: acquisti il gioco e lo vivi nella sua interezza, senza costi aggiuntivi.

Sì ai bonus di prenotazione, no alle microtransazioni

"Crimson Desert è pensato per essere un'esperienza premium: lo compri e ti godi il mondo di gioco, non è qualcosa costruito attorno alle microtransazioni", ha dichiarato Powers.

Per evitare fraintendimenti, ha poi ribadito: "È un modello di monetizzazione. Se crei un gioco free‑to‑play, allora devi recuperare i ricavi in un altro modo. Qui parliamo di un'esperienza premium. L'acquisto del gioco è l'unica transazione. Punto."

Crimson Desert mostra il suo incredibile open world nel trailer sulla "vita a Pywel" Crimson Desert mostra il suo incredibile open world nel trailer sulla vita a Pywel

Successivamente, su X, alcuni utenti hanno fatto notare che la Deluxe Edition e i bonus di prenotazione includono equipaggiamenti esclusivi, come lo Scudo di Khaled e il set armatura di Grotevant. Powers ha chiarito che si tratta di bonus legati al pre‑acquisto, non di microtransazioni, che, ribadisce, saranno assenti al lancio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Vi ricordiamo che Crimson Desert sarà disponibile dal 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC.

