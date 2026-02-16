Crimson Desert è un'”esperienza premium”: non avrà microtransazioni di alcun genere

Con il lancio di Crimson Desert sempre più vicino, aumentano le informazioni condivise da Pearl Abyss sul suo atteso action GDR. Tra i dettagli ora confermati possiamo depennare definitivamente anche il tema microtransazioni: nel gioco non saranno presenti in alcuna forma.
La conferma arriva da Will Powers, PR e marketing director di Pearl Abyss, durante l'ultimo episodio del podcast Dropped Frames, dove ha spiegato che i giocatori possono aspettarsi un'esperienza completamente premium: acquisti il gioco e lo vivi nella sua interezza, senza costi aggiuntivi.
Sì ai bonus di prenotazione, no alle microtransazioni
"Crimson Desert è pensato per essere un'esperienza premium: lo compri e ti godi il mondo di gioco, non è qualcosa costruito attorno alle microtransazioni", ha dichiarato Powers.
Per evitare fraintendimenti, ha poi ribadito: "È un modello di monetizzazione. Se crei un gioco free‑to‑play, allora devi recuperare i ricavi in un altro modo. Qui parliamo di un'esperienza premium. L'acquisto del gioco è l'unica transazione. Punto."
Successivamente, su X, alcuni utenti hanno fatto notare che la Deluxe Edition e i bonus di prenotazione includono equipaggiamenti esclusivi, come lo Scudo di Khaled e il set armatura di Grotevant. Powers ha chiarito che si tratta di bonus legati al pre‑acquisto, non di microtransazioni, che, ribadisce, saranno assenti al lancio.
Vi ricordiamo che Crimson Desert sarà disponibile dal 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC.