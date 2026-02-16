I futuri MacBook dovrebbero essere dotati della tecnologia Privacy Display entro il 2029

Mentre Apple prepara il nuovo MacBook economico dalle colorazioni inedite, emergono nuove indiscrezioni sulle tecnologie dei futuri dispositivi. Stando alle ultime informazioni, infatti, Apple sarebbe pronta a introdurre una tecnologia simile al Privacy Display entro i prossimi tre anni. Ovviamente si tratta di pure speculazioni, da confermare o smentire successivamente, ma nel frattempo vediamo tutti i dettagli in merito.

Uno schermo pensato per la privacy

Questa novità dovrebbe essere simile al Privacy Display che debutterà sul prossimo Galaxy S26 Ultra di Samsung. In parole semplici, questa tecnologia limita gli angoli di visione fuori asse, in modo che chi è seduto esattamente davanti al display possa vedere i contenuti, mentre chi è seduto di lato vede un'immagine oscurata. Insomma, una novità pensata per proteggere la privacy, ma che in teoria può essere attivata o disattivata a piacimento. Apple ha già depositato due brevetti in passato: uno descrive una pellicola per la privacy, l'altro parla di una tecnologia per schermi piatti come quelli del Mac, basata su elementi a cristalli liquidi.

Samsung ha impiegato oltre cinque anni per sviluppare il Privacy Display, che agisce a livello di singolo pixel grazie all'hardware Flex Magic Pixel OLED combinato con i controlli software. In pratica, non si tratta di un semplice filtro generale, ma di una modalità che si può personalizzare, regolare o disattivare del tutto. Secondo Omdia - via Ice Universe - Apple adotterà una tecnologia simile sui prossimi MacBook, presumibilmente entro il 2029.