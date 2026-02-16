0

Il monitor da gaming LG Ultragear da 32" è in promozione su Amazon: 2560 x 1440 pixel, 180Hz, e FreeSync ad un prezzo top

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor LG UltraGear da 32". Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/02/2026
Monitor LG UltraGear

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor LG UltraGear da 32" che viene messo in offerta con uno sconto del 33% per un costo totale e finale d'acquisto di 188,10€. Puoi acquistarlo tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Non tutti gli utenti potrebbero gradire il pannello curvo di cui è dotato questo monitor e non tutti lo gradiscono, perciò ci sentiamo di consigliarlo, considerando comunque la qualità strutturale del prodotto stesso e della linea "UltraGear", a chi invece apprezza questa tecnologia.

Ulteriori dettagli

Grazie al refresh rate di 180Hz, puoi visualizzare ogni frame con estrema rapidità, ottenendo immagini più fluide e reattive. Il tempo di risposta di 1ms contribuisce a ridurre al minimo sfocature e effetto ghosting, garantendo movimenti nitidi anche nelle scene più dinamiche. In combinazione con le tecnologie AMD FreeSync e AdaptiveSync, il monitor assicura un gameplay ancora più fluido, eliminando tearing e stuttering anche durante le azioni più concitate.

81Bm9J6E3L Ac Sl1500

Il display da 32 pollici con risoluzione 1440p e curvatura 1000R avvolge il campo visivo, offrendo un'esperienza coinvolgente e immersiva, ideale per lunghe sessioni di gioco. Le funzioni dedicate come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair e il contatore FPS permettono di ottimizzare ogni partita secondo le proprie esigenze.

