Intel conferma una roadmap GPU annuale: Xe3P nel 2026 e Xe Next nel 2027 per client e data center

Intel ha ribadito il proprio impegno nel settore grafico annunciando una cadenza annuale prevedibile per le GPU destinate sia al mercato client sia al segmento data center. Dopo l'introduzione dell'architettura Xe3, la società si prepara a lanciare la nuova soluzione Intel Xe3P nel 2026, seguita da Intel Xe Next nel 2027. Xe3P rappresenterà un passo avanti significativo nella roadmap grafica dell'azienda.
Secondo le informazioni disponibili, l'architettura verrà impiegata in due principali linee di prodotto. La prima è Crescent Island, una soluzione dedicata all'inferenza AI che utilizzerà memoria LPDDR per offrire un equilibrio tra prestazioni e costi. La seconda è la famiglia Nova Lake "Core Ultra Series 4".
Ulteriori dettagli sulla nuova linea di GPU Intel
L'architettura Xe3P sarà integrata come iGPU in una configurazione ridotta, mentre il suo pieno potenziale emergerà soprattutto nelle versioni laptop che sostituiranno gli attuali chip Panther Lake. Intel ha già evidenziato come la precedente architettura Xe3 abbia garantito miglioramenti significativi rispetto a Xe2 e alla concorrenza basata su RDNA 3.5.
Con Xe3P, l'obiettivo sarà consolidare questa posizione e competere con le future soluzioni premium di AMD, incluse le GPU di nuova generazione basate su RDNA 5. Dal 2027, Intel passerà alla nuova architettura Xe Next, confermando una strategia GPU annuale strutturata e prevedibile.
Intel e la sua roadmap delle GPU smentisce il ridimensionamento nel settore
Il segmento client riceverà un aggiornamento con la futura famiglia Arc, successore dell'attuale Arc B-Series, che dovrebbe includere soluzioni integrate e discrete.
Nonostante le voci che suggerivano un possibile ridimensionamento della divisione grafica, Intel appare determinata a rafforzare la propria presenza nel settore, puntando su innovazione, intelligenza artificiale e gaming per competere in modo più aggressivo nel mercato globale delle GPU.
Fateci sapere che cosa ne pensate e se ritenete che Intel sia stia muovendo bene all'interno di questo mercato reso ancora più difficile dalle recenti crisi delle componenti hardware.