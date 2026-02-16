iOS 27 punta tutto sull'efficienza: il "Rave" di Apple solo per migliorare la durata della batteria?

Secondo le anticipazioni diffuse dal solito Mark Gurman di Bloomberg, iOS 27 sarà incentrato su un lavoro di pulizia profonda del codice . L'obiettivo sarebbe quello di migliorare stabilità, reattività e gestione energetica, riprendendo un approccio simile a quello adottato anni fa con l'aggiornamento Snow Leopard su macOS.

Le novità di iOS 27

Le informazioni riportate da Bloomberg indicano che gli ingegneri starebbero intervenendo su più livelli, eliminando parti di codice datato, riscrivendo funzioni chiave e aggiornando in modo mirato alcune applicazioni di sistema. L'intento è restituire un sistema operativo più rapido e coerente, senza introdurre cambiamenti radicali all'interfaccia grafica. Dopo il restyling più marcato visto nella versione precedente, Apple punterebbe dunque su ritocchi meno vistosi.

iPhone Air

Internamente il progetto sarebbe identificato con il nome in codice "Rave" e punterebbe anche a migliorare l'efficienza complessiva. Secondo Gurman, Apple spera che queste ottimizzazioni possano tradursi in benefici concreti per l'autonomia dei dispositivi, anche se non è chiaro se tali miglioramenti verranno comunicati in modo esplicito o lasciati alla percezione degli utenti. Una gestione più razionale dei processi in background e l'eliminazione di funzioni ridondanti dovrebbero contribuire a ridurre il consumo energetico in condizioni d'uso quotidiane.

L'intervento strutturale assume particolare rilevanza nel momento in cui l'azienda si prepara a espandere il proprio catalogo hardware con categorie inedite. Tra queste figurano un MacBook Pro con schermo touch e il primo iPhone pieghevole, dispositivi che richiederanno un sistema operativo più flessibile e capace di adattarsi a form factor diversi. Rafforzare le basi software diventa quindi un passaggio obbligato per garantire compatibilità e prestazioni costanti su piattaforme con esigenze differenti.

Accanto alla revisione interna del codice, iOS 27 includerà un altro fronte di sviluppo considerato prioritario: il potenziamento delle funzioni basate su IA. Il rinnovamento di Siri in versione chatbot, presentato da Apple nel 2024, avrebbe subito diversi ritardi e alcune delle funzioni inizialmente previste per iOS 26 sarebbero state riprogrammate per la nuova release. Questo spostamento conferma l'intenzione di integrare capacità generative più avanzate quando il sistema sarà sufficientemente stabile da supportarle senza compromessi.