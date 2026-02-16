Minecraft arriva finalmente anche su Sega Saturn, grazie a un notevole progetto amatoriale

Minecraft è uno dei soggetti preferiti per quanto riguarda sperimentazioni e progetti amatoriali, come dimostra questo notevole port per Sega Saturn ovviamente non ufficiale ma costruito da un appassionato, che punta a proporre sulla vecchia console una versione specifica del celebre titolo Mojang.

Come riferito dallo sviluppatore "Frogbull", "Minecraft mi ricorda un po' DOOM", ha spiegato, "Si tratta di uno di quei giochi che la gente continua a cercare di far funzionare su qualsiasi pezzo di hardware immaginabile. Ora possiamo aggiungere anche Sega Saturn alla lista".

D'altra parte, stiamo parlando di uno specialista: lo stesso appassionato è infatti responsabile anche dei port (non completi ma costruiti come progetti sperimentali) di Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 e Crash Bandicoot sempre su Sega Saturn.