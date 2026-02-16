È morto Shutaro Ida, il direttore creativo di Bloodstained: The Scarlet Engagement

Shutaro Ida , il direttore creativo dell'imminente Bloodstained: The Scarlet Engagement , è morto all'età di 52 anni dopo una battaglia contro il cancro durata un anno e mezzo, ha annunciato lo studio di sviluppo ArtPlay: "Nelle prime ore di martedì 10 febbraio 2026, il nostro direttore creativo Shutaro è venuto a mancare all'età di 52 anni, dopo aver lottato contro il cancro per circa un anno e mezzo," si può leggere nel messaggio con il triste annuncio scritto da Koji Igarashi , uno dei fondatori dello studio, nonché figura rilevantissima dell'industria videoludica mondiale.

La sua eredità

"Shutaro ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell'industria videoludica attraverso la creazione di numerose opere. La sua scomparsa ci riempie di dolore, soprattutto considerando le grandi promesse dei suoi progetti futuri." Ha proseguito Igarashi. "Lo sviluppo di Bloodstained: The Scarlet Engagement, che Shutaro stava dirigendo, è nelle fasi finali. Porteremo avanti la sua eredità e ci impegneremo con tutte le nostre forze per completare quest'opera, rendendola degna della sua visione e del suo nome."

Uno dei personaggi di Bloodstained: The Scarlet Engagement

Ida è stato il director di Bloodstained: Ritual of the Night e ha contribuito allo sviluppo di vari titoli della serie Castlevania e di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, quando era in Konami.

Il messaggio di Igarashi si è concluso con un invito: "Il funerale si è svolto in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari più stretti, in conformità con i desideri della famiglia. Vi chiediamo cortesemente di astenervi da visite di cordoglio, invio di donazioni in denaro, omaggi floreali o visite di condoglianze presso la nostra azienda o alla sua famiglia. Vi siamo profondamente grati per la comprensione."