Shutaro Lida sta lavorando a Bloodstained: The Scarlet Engagement, nonostante la malattia

Nonostante i suoi problemi di salute , Shutaro Iida , sviluppatore veterano della serie Castlevania, è "profondamente coinvolto" nello sviluppo di Bloodstained: The Scarlet Engagement , il nuovo capitolo della serie che viene considerata l'erede spirituale di quella di Konami. Del resto è nota la sua collaborazione di lungo conrso con Koji "IGA" Igarashi, autore dell'acclamatissimo Castlevania: Symphony of the Night, tra i tanti. Lida è designer e director di Bloodstained: Ritual of the Night , il capitolo precedente della serie.

Un progetto sentito

Bloodstained: The Scarlet Engagement, è stato recentemente annunciato per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Presenterà una nuova coppia di protagonisti, Leo e Alex, ed è ispirato a Castlevania: Portrait of Ruin, uno dei tanti titoli supervisionati da Igarashi durante il suo periodo in Konami, cui lavorò anche Shutaro Lida.

Del resto Lida ha lavorato anche a Order of Ecclesia, Dawn of Sorrow, Aria of Sorrow e Lament of Innocence. Insomma, è un uomo Castlevania, decisamente. Gli appassionati della serie lo conoscono bene, ma è giusto che il suo ruolo venga riconosciuto da tutti.

Lida aveva detto che non avrebbe lavorato a Bloodstained: The Scarlet Engagement, ma evidentemente ci ha ripensato, visto che il suo coinvolgimento nel progetto è stato chiarito in un'intervista concessa a Epic Games, che ha visto coinvolto anche Igarashi.

Lida: "Ogni volta cerco di portare qualcosa di nuovo. Potrei definirmi un riformista, e ho avuto la fortuna di avere la libertà per seguire questo approccio."

IGA: "Io, al contrario, non sono proprio un riformista. A volte chiedo: "Possiamo per favore lasciare questa parte com'è...?"" Lida: "...Ma non voglio giocare sul sicuro. E c'è un motivo. Per quanto possiamo provare cose nuove, alla fine il gioco rientra sempre nel genere Metroidvania. Per questo credo che dobbiamo continuare a introdurre idee fresche. Cambio i personaggi ogni volta e non ho paura di stravolgere il sistema. Tipo: "Questa volta facciamolo per due giocatori!" o "Inseriamo il sistema dei Glyph!"

Per fare un esempio concreto, il primo titolo per Nintendo DS fu pianificato da IGA-san, quindi sembrava un'evoluzione diretta del gioco precedente. Ma il secondo e il terzo furono pianificati da me, e penso che si notino i cambiamenti più marcati.

Per questo nuovo titolo, ho di nuovo carta bianca per spingermi oltre... quindi credo che sarà un gioco davvero entusiasmante."

Igarashi ha confermato il coinvolgimento del collega e amico, il che è sorprendente, considerando che Lida è in cura per un cancro ed è stato recentemente operato per rimuoverlo, come da lui stesso spiegato su X.

"Ancora una volta sto collaborando con Shutaro per questo progetto, e ogni titolo a cui ha lavorato ha ricevuto ottimi riscontri," ha detto Igarashi. "Visto che questa volta è profondamente coinvolto come Direttore Creativo, sono fiducioso che il gioco sarà ancora più divertente del precedente. Attendetelo con impazienza!"