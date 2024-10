Storico sviluppatore di scuola Castlevania abbandona Bloodstained 2 per una diagnosi di cancro

Shutaro Ida , designer veterano di scuola Castlevania, nonché director di Bloodstained: Ritual of the Night , ha annunciato che non lavorerà più a Bloodstained: Ritual of the Night 2 a causa di una diagnosi di cancro . Ida ha annunciato la sua decisione tramite un post su X, affermando che, nonostante avesse già delle idee per il nuovo gioco, le passerà ad altri mentre affronterà la malattia.

La tristezza di Igarashi

Koji Igarashi, storico producer della serie Castlevania, nonché di Bloodstained: Ritual of the Night stesso, ha citato il messaggio di Ida su X e ha espresso tutta la sua tristezza per la notizia, augurando all'amico e collega un veloce recupero.

Shuntaro Ida: "Io, Shutaro, conosciuto anche come Curry Boy e Curry Sennin, ho ricevuto una diagnosi di cancro e ho iniziato la mia lotta contro la malattia. Ho già delle idee per il seguito di Bloodstained, ma da ora in avanti passerò il lavoro a qualcun altro. Grazie per il vostro supporto."

Koji Igarashi:"Fino ad ora, le serie DS (Castelevania) e Bloodstained sono state create essenzialmente dal director Shutaro. Si può davvero dire che siano opera sua. È un dolore enorme averlo lontano dal progetto, ma faremo del nostro meglio per affrontare la situazione. Spero che ti riprenderai per lavorare di nuovo insieme."

Ida ha lavorato davvero a tantissimi Castlevania, alcuni dei quali dei veri capolavori. Il riferimento di Igarashi è ai tre Castlevania per Nintendo DS: Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin e Order of Ecclesia, recentemente raccolti nella Dominus Collection. Ida ha anche lavorato insieme a Hideo Kojima su Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, nel ruolo di lead programmer.

Noi tutti di multiplayer.it auguriamo a Ida di guarire presto e tornare a sviluppare al più presto i suoi fantastici videogiochi.