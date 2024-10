La patch 7 di Baldur's Gate 3 è disponibile anche per console, supporto per le mod compreso

Larian Studios ha annunciato la disponibilità della patch 7 di Baldur's Gate 3 per console , ossia per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X e S del gioco. Per la cronaca, la patch è stata lanciata anche su Mac. Chi ne usa uno per giocar sarà felice. Insomma, ora le varie versioni di quello che viene considerato il miglior gioco di ruolo elettronico di sempre hanno le stesse caratteristiche, supporto per le mod compreso.

Mod anche per console

Tra le novità introdotte dalla patch 7 spiccano i tredici nuovi finali per i giocatori che si comportano da birbantelli, inclusi dei finali unici per ciascun personaggio Origin. Inoltre è stata introdotta una versione revisionata della modalità cooperativa in split screen.

Naturalmente la novità più attesa era il Mod Manager, che consente di installare mod anche su console. Contestualmente Larian Studios ha svelato che dal lancio della patch 7 su PC, avvenuto il 9 settembre 2024, sono state prodotte più di 1.000 mod, per più di 15 milioni di download. C'è anche un allegro video animato che celebra il raggiungimento.

I giocatori console non possono comunque usare gli strumenti ufficiali per la realizzazione delle mod, ma poco importa, considerando che già la possibilità di installarle allungherà non poco la longevità del gioco.