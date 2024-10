Google Pixel 9a sarà disponibile in quattro diverse colorazioni

Google Pixel 9a: le colorazioni disponibili

In base a quanto emerso da un leak delle ultime ore, Google Pixel 9a sarà disponibile rispettivamente in 4 colorazioni, che andranno a includere rispettivamente le tonalità Porcelain e Obsidian. Quest'anno ci sarà però una grande differenza, con le colorazioni Aloe e Bay che lasceranno il posto a Peony e Iris. La colorazione Peony sarà del tutto simile a quanto visto poche settimane fa sulla serie Google Pixel 9, che presenta la stessa tonalità cromatica tra le varie opzioni, mentre la colorazione Iris sarà verosimilmente a cavallo tra il blu e il viola.

Il modulo fotocamere di Google Pixel 9a

Come abbiamo visto nei primi render trapelati nelle ultime ore, Google Pixel 9a presenterà delle differenze a dir poco sostanziali rispetto al precedente Google Pixel 8a, uscito lo scorso maggio, con un modulo fotocamere completamente stravolto, rimuovendo quasi totalmente la sporgenza caratteristica dei nuovi modelli. Il nuovo smartphone di Google misurerà rispettivamente 154 millimetri in altezza per 73 millimetri in larghezza, risultando dunque più alto e ampio del modello precedente. I lati saranno piatti, andando così a richiamare il design dei restanti modelli appartenenti alla serie Google Pixel 9.