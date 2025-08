I nuovi Pixel 10 supporteranno la ricarica magnetica Qi2 in stile MagSafe di Apple

Secondo quanto emerso da un leak, i nuovi Pixel 10 supporteranno la ricarica magnetica con un sistema molto simile al MagSafe di Apple, tuttavia con alcune differenze. Non sarebbero previsti accessori o custodie proprietarie, a differenza dei prodotti di Cupertino. Vediamo quindi i primi dettagli in merito, ovviamente sottolineando che si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela in attesa della presentazione ufficiale, prevista per il 20 agosto.