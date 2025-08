Battlefield 6 non richiederà l'EA App su Steam, ma sarà necessario un account EA

La versione PC di Battlefield 6 su Steam non richiederà di usare anche l'EA App, per quanto sarà comunque necessario un Account EA per giocare.

La conferma arriva dalla sezione FAQ del sito ufficiale del gioco, dove si specifica che la versione acquistabile su Steam non richiederà l'avvio dell'EA App per giocare. Si tratta di un passaggio aggiuntivo spesso considerato scomodo e fastidioso da molti utenti PC. Anche l'obbligo di utilizzare un account esterno - in questo caso l'EA Account - non è particolarmente apprezzato, ma risulta sicuramente più tollerabile rispetto alla necessità di avviare un secondo launcher ogni volta.