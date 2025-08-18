Battlefield 2042 riceve nuovi contenuti e un pass gratis con ricompense sbloccabili in Battlefield 6

A sorpresa, Battlefield 2042 oggi ha ricevuto l'aggiornamento 9.2.0, che, non solo introduce nuovi contenuti, ma include anche un pass battaglia gratuito che include delle ricompense riscattabili in Battlefield 6 una volta che sarà disponibile nei negozi.
Tra le novità, troviamo Iwo Jima, una mappa molto apprezzata già vista in Battlefield 1942, 1943 e V e ispirata a una delle battaglie più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, combattuta tra Stati Uniti e Giappone. Questa nuova versione con configurazione 700x200 metri include un vulcano attivo ed è caratterizzata da punti di sbarco, bunker e trincee. L'update introduce anche il fucile d'assalto KFS2000 e il fucile da cecchino Lynx e due caccia A10 Warthog e il SU-25TM Frogfoot.
Un pass con oltre 60 ricompense gratuite a tema con i vecchi capitoli della serie
Come accennato in apertura, i nuovi contenuti sono accompagnati dal pass gratuito chiamato "Road to Battlefield 6", che sarà disponibile da oggi, 18 agosto, fino al 7 ottobre. Propone 60 livelli di ricompense che omaggiano diverse epoche della serie, con elementi estetici a tema con Battlefield 3, 4, 1, V e Bad Company 2. Inoltre, ci sono 24 ricompense esclusive per Battlefield 6, che i giocatori potranno reclamare all'uscita del gioco, fissata al prossimo 10 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC.
Le novità non finiscono qui: dal 2 al 30 settembre si svolgerà l'evento "Il Meglio di Portal", durante il quale verrà proposta una nuova esperienza di gioco ogni 48 ore e delle playlist con le migliori esperienze di questa modalità. L'aggiornamento include anche una serie di modifiche al bilanciamento e correzioni varie. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle note in italiano presenti sul sito ufficiale.