Battlefield 2042 riceve nuovi contenuti e un pass gratis con ricompense sbloccabili in Battlefield 6

A sorpresa, Battlefield 2042 oggi ha ricevuto l'aggiornamento 9.2.0, che, non solo introduce nuovi contenuti, ma include anche un pass battaglia gratuito che include delle ricompense riscattabili in Battlefield 6 una volta che sarà disponibile nei negozi.

Tra le novità, troviamo Iwo Jima, una mappa molto apprezzata già vista in Battlefield 1942, 1943 e V e ispirata a una delle battaglie più sanguinose della Seconda Guerra Mondiale, combattuta tra Stati Uniti e Giappone. Questa nuova versione con configurazione 700x200 metri include un vulcano attivo ed è caratterizzata da punti di sbarco, bunker e trincee. L'update introduce anche il fucile d'assalto KFS2000 e il fucile da cecchino Lynx e due caccia A10 Warthog e il SU-25TM Frogfoot.