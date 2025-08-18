L'annuncio della prossima remaster della serie Tales of ha una data e un orario

L'appuntamento è fissato per domani, martedì 19 agosto, alle ore 16:00 italiane . La presentazione sarà trasmessa in diretta, in lingua inglese, sul canale YouTube ufficiale della compagnia, accessibile a questo indirizzo oppure tramite il player incorporato qui sotto.

Bandai Namco ha annunciato il " The Next Tales of Remastered...? ", l'evento in cui verrà svelato quale sarà il prossimo capitolo della longeva serie action JRPG a ricevere una remaster per PC e console moderne .

Praticamente sappiamo già di che gioco si tratta

Grazie a una fuga di informazioni, in realtà è già possibile intuire quale sarà il titolo protagonista della remaster. Lo scorso giovedì, il canale YouTube di Bandai Namco ha pubblicato per errore la premiere dell'evento, che mostrava come copertina un'immagine tratta da Tales of Xillia.

In sostanza, è altamente probabile che il prossimo capitolo della serie a tornare con il look rifatto sarà proprio l'avventura con protagonisti Jude Mathis e Milla Maxwell, uscita in Europa nel 2013 su PlayStation 3.

A ogni modo, la presentazione dovrebbe svelare dettagli importanti come la data di uscita e le migliorie tecniche e grafiche apportate al gioco. Non è da escludere qualche sorpresa: ad esempio, Bandai Namco potrebbe annunciare anche la remaster del sequel Tales of Xillia 2, magari proponendoli entrambi in un unico pacchetto. Staremo a vedere.