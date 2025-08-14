Tales of Xillia Remastered è stato praticamente confermato da Bandai Namco, l'annuncio pare imminente

Ebbene, a quanto pare ci hanno visto giusto. Poche ore fa, il canale YouTube di Bandai Namco Europe ha programmato la pubblicazione di un video intitolato "Tales of Series News" per la prossima settimana. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'immagine di copertina mostrava chiaramente una scena tratta da Tales of Xillia - nello specifico una "skit", ovvero un breve scambio di battute tra i personaggi.

Bandai Namco ha confermato nei mesi scorsi l'arrivo di una nuova remaster della serie Tales of , e i fan hanno subito ipotizzato che il prossimo titolo a ricevere un restyling sarebbe stato Tales of Xillia , considerando che si tratta del capitolo successivo a Graces, già riproposto in versione rimasterizzata all'inizio dell'anno.

L'annuncio potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana

Malinteso oppure oltre il fumo c'è anche dell'arrosto? Per scoprirlo, probabilmente non dovremo attendere a lungo: il filmato, ora rimosso dal canale, era previsto per lunedì 18 agosto alle 15:45 ora italiana. Se la data verrà confermata, è lecito aspettarsi un annuncio ufficiale proprio in quell'occasione, magari accompagnato da un trailer e qualche dettaglio sul lavoro di rimasterizzazione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tales of Xillia è stato pubblicato in Giappone nel 2011 e in Europa nel 2013, e rappresenta uno dei capitoli più apprezzati della longeva saga action JRPG di Bandai Namco. Ambientato nel mondo di Rieze Maxia, il gioco segue le vicende di Jude Mathis, un giovane studente di medicina, e Milla Maxwell, l'incarnazione del Signore degli Spiriti. I due si ritrovano coinvolti in una fuga rocambolesca e in una missione per fermare una minaccia che rischia di compromettere l'equilibrio tra umani e spiriti. Il titolo permette di vivere l'avventura scegliendo all'inizio se impersonare Jude o Milla, una scelta che influisce sulla prospettiva narrativa e su alcune sequenze esclusive.