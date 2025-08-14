Capcom sarà al New York Comicon con un evento di 90 minuti

La Gamescom è ormai alle porte, ma Capcom guarda già oltre e si prepara al New York Comic Con. Per l'occasione, la compagnia giapponese presenterà il panel "Capcom Presents", un evento che promette di essere ricco di novità.

L'appuntamento è fissato per le 21:45 italiane del 10 ottobre e durerà 90 minuti, interamente dedicati ai titoli già disponibili e a quelli in arrivo. Al momento non è stato confermato se il panel sarà trasmesso anche in streaming.