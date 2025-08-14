Capcom sarà al New York Comicon con un evento di 90 minuti

La Gamescom è ormai alle porte, ma Capcom guarda già oltre e si prepara al New York Comic Con. Per l'occasione, la compagnia giapponese presenterà il panel "Capcom Presents", un evento che promette di essere ricco di novità.
L'appuntamento è fissato per le 21:45 italiane del 10 ottobre e durerà 90 minuti, interamente dedicati ai titoli già disponibili e a quelli in arrivo. Al momento non è stato confermato se il panel sarà trasmesso anche in streaming.
Spazio a Resident Evil Requiem, Pragmata e Onimusha?
Sarà interessante scoprire cosa ha in serbo Capcom, soprattutto considerando la durata dell'evento, ben superiore rispetto ai precedenti. Questo potrebbe tradursi in un ritmo più disteso, con spazio per approfondimenti da parte degli sviluppatori.
Forse ci sarà spazio per tutti o buona parte dei giochi più attesi in arrivo il prossimo anno, tra cui Resident Evil Requiem, Onimusha: Way of the Sword, Pragmata e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Non sono da escludere novità anche su altri giochi nel pieno del loro supporto post-lancio, come nuovi lottatori di Street Fighter 6 ed eventi speciali per Monster Hunter Wilds.
Nel frattempo, sappiamo già che un nuovo trailer di Resident Evil sarà mostrato durante la Opening Night Live della Gamescom, in programma il 19 agosto, mentre Onimusha: Way of the Sword è stato confermato tra i titoli third-party di Xbox durante la manifestazione.