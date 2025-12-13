Quando usciranno i remake di Resident Evil Code: Veronica e RE 0? Interrogato sulla questione, il noto leaker Dusk Golem ha indicato i periodi in cui i due giochi verranno annunciati e pubblicati, sulla base delle informazioni attualmente in sui possesso.

"Stando a ciò che ho sentito, il remake di Resident Evil Code: Veronica dovrebbe essere annunciato il prossimo anno e uscire nel 2027, mentre il remake di Resident Evil 0 dovrebbe arrivare l'anno successivo, nel 2028", ha scritto il leaker.

"Vi terrò aggiornati nel caso emergano informazioni diverse", ha continuato Dusk Golem, ricordando tuttavia che mancano due mesi e mezzo al lancio di Resident Evil Requiem ed è dunque il caso di far salire l'entusiasmo in vista dell'uscita di questo capitolo piuttosto che pensare ai prossimi.

A proposito di Requiem, l'annuncio ufficiale della presenza di Leon Kennedy nel gioco ha dato ancora una volta ragione al leaker, che ne aveva parlato già diverso tempo fa e che sulle produzioni horror giapponesi si conferma davvero attendibile.