Quando usciranno i remake di Resident Evil Code: Veronica e RE 0? Interrogato sulla questione, il noto leaker Dusk Golem ha indicato i periodi in cui i due giochi verranno annunciati e pubblicati, sulla base delle informazioni attualmente in sui possesso.
"Stando a ciò che ho sentito, il remake di Resident Evil Code: Veronica dovrebbe essere annunciato il prossimo anno e uscire nel 2027, mentre il remake di Resident Evil 0 dovrebbe arrivare l'anno successivo, nel 2028", ha scritto il leaker.
"Vi terrò aggiornati nel caso emergano informazioni diverse", ha continuato Dusk Golem, ricordando tuttavia che mancano due mesi e mezzo al lancio di Resident Evil Requiem ed è dunque il caso di far salire l'entusiasmo in vista dell'uscita di questo capitolo piuttosto che pensare ai prossimi.
A proposito di Requiem, l'annuncio ufficiale della presenza di Leon Kennedy nel gioco ha dato ancora una volta ragione al leaker, che ne aveva parlato già diverso tempo fa e che sulle produzioni horror giapponesi si conferma davvero attendibile.
Una strategia consolidata
Come abbiamo scritto in passato, Resident Evil 0, Code: Veronica e gli altri remake sono il vero tesoro di Capcom, che in questi anni sta sfruttando in maniera eccellente il suo franchise di punta, realizzando straordinari rifacimenti dei capitoli classici.
Al contempo, però, la casa giapponese sta portando avanti in maniera brillante anche i nuovi episodi, con Resident Evil 7 biohazard e Village che hanno posto importanti basi per il futuro e Requiem che punterà ad armonizzare questi elementi.