PS6 e la nuova Xbox potrebbero essere rinviate a causa dell’aumento dei prezzi delle RAM

Secondo un report pubblicato da Tom Henderson su Insider Gaming, il forte aumento dei prezzi delle RAM potrebbe costringere Sony e Microsoft a rivedere le tempistiche di lancio di PS6 e della prossima Xbox.

Le fonti citate dalla testata spiegano che l'intera industria è attualmente preoccupata sia per la disponibilità dei moduli RAM sia per l'impatto che questa situazione potrebbe avere sulla produzione di massa delle console a un prezzo competitivo. Il problema, inoltre, non riguarderebbe solo la prossima generazione: nel corso del 2026 potrebbero verificarsi aumenti di prezzo anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.