PS6 e la nuova Xbox potrebbero essere rinviate a causa dell’aumento dei prezzi delle RAM

Secondo un report pubblicato da Tom Henderson su Insider Gaming, il forte aumento dei prezzi delle RAM potrebbe costringere Sony e Microsoft a rivedere le tempistiche di lancio di PS6 e della prossima Xbox.
Le fonti citate dalla testata spiegano che l'intera industria è attualmente preoccupata sia per la disponibilità dei moduli RAM sia per l'impatto che questa situazione potrebbe avere sulla produzione di massa delle console a un prezzo competitivo. Il problema, inoltre, non riguarderebbe solo la prossima generazione: nel corso del 2026 potrebbero verificarsi aumenti di prezzo anche per PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
L'impatto della disponibilità delle RAM sui costi
Come forse saprete già, negli ultimi mesi il costo delle RAM è cresciuto drasticamente a causa dell'elevata domanda legata alla costruzione di data center per l'intelligenza artificiale, che ha messo sotto forte pressione la disponibilità di questi componenti. Poiché questo settore non mostra segnali di rallentamento - anzi, tutt'altro - è probabile che la pressione sui prezzi continui ancora a lungo, con ripercussioni negative anche sul mercato console.
Secondo le fonti di Insider Gaming, questa situazione sta mettendo i produttori in una posizione particolarmente complessa. In passato, le aziende riuscivano a mantenere prezzi al pubblico relativamente contenuti vendendo nei primi anni unità in perdita o con margini molto ridotti. Tuttavia, l'attuale costo delle RAM rischia di rendere la prossima generazione di console, già prevista come più costosa delle precedenti, addirittura proibitiva per i consumatori.
Per questo motivo, i produttori starebbero valutando di posticipare il lancio delle nuove console oltre la finestra 2027-2028, nella speranza che nel frattempo i fornitori di RAM riescano ad ampliare le infrastrutture produttive e riportare i prezzi a livelli più sostenibili. Chiaramente, si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze, per quanto riportate da un insider noto come Tom Henderson.