Il gioco di parole era intraducibile in italiano, ma il senso dovrebbe essere chiaro: il secondo capitolo dell'epica saga firmata Warhorse Studios farà senz'altro il proprio debutto su Xbox Game Pass nelle prossime settimane.

Xbox Game Pass ha già tre giochi confermati in arrivo a marzo, in arrivo al lancio

"Oh, e a proposito delle prossime uscite... beh, non dovrei dire troppo, ma se vi sta venendo una gran fame di un'avventura divertente, tutto quello che posso dire è che qualcosa di grosso sta per essere deliverato su Xbox Game Pass..."

"Finora abbiamo messo insieme un calendario di uscite davvero importante per Xbox Game Pass, sarà un anno enorme!", si legge nel messaggio stilato dalla "responsabile" della piattaforma in abbonamento di Microsoft.

Stando ai buffi indizi contenuti nell'ultima e-mail di Melissa McGamepass, Xbox Game Pass potrebbe vedere l'arrivo di un celebre RPG medievale a marzo: stiamo ovviamente parlando di Kingdom Come: Deliverance 2 .

Un pubblico ancora più ampio

L'indizio della simpatica "Melissa" arriva a pochi giorni dall'annuncio che Kingdom Come: Deliverance 2 ha venduto oltre cinque milioni di copie nel corso del primo anno, e l'eventuale approdo su Xbox Game Pass non farà che allargare ulteriormente il bacino d'utenza del gioco.

Si tratta peraltro di un momento molto importante per la serie, che ha visto di recente la pubblicazione di un aggiornamento gratuito che porta Kingdom Come: Deliverance su PS5 e Xbox Series X|S, migliorando risoluzione e frame rate dell'avventura.