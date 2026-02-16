Approfitta di un mese gratis di Audible per recuperare l'intera saga di Harry Potter

Vuoi recuperare alcune delle saghe più famose o avere accesso ad esclusivi audiolibri nerd? Audible è gratuito per i primi 30 giorni ; successivamente si rinnoverà automaticamente per 9,99 €, ma potrai tranquillamente annullare l'abbonamento prima della fine del periodo di prova. Puoi accedere alla prova gratuita tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Inoltre, se sei membro Prime, potrai provare Audible gratis per i primi 60 giorni.

Tanti vantaggi da scoprire

Con Amazon Audible avrai accesso ad oltre 70.000 contenuti esclusivi che non troverai in altri servizi. Si tratta di audiolibri perfetti per i più nerd e di saghe famose che dovresti assolutamente recuperare, come Harry Potter, Il Signore degli Anelli e tanto altro ancora. Inoltre, sono presenti romanzi moderni, sia italiani che stranieri, tradotti ovviamente in italiano. Se sei iscritto, potrai scaricare i tuoi titoli e ascoltarli offline su qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi, oltre a goderti la migliore esperienza di ascolto senza pubblicità.

Audible

Su Audible, chi ama i giochi e il fantasy ha a disposizione una vastissima scelta di audiolibri e saghe complete, come The Witcher, ideali per immergersi in mondi straordinari senza mai staccare le cuffie. Come anticipato, in questo caso si tratta di una prova gratuita di 30-60 giorni che ti permetterà di scoprire i principali vantaggi del servizio. Dopo il periodo gratuito, potrai annullare l'abbonamento o, in caso contrario, rinnovarlo automaticamente per 9,99 €.