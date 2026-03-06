0

Sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Su Amazon l'MSI curvo da 24" è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul monitor da gaming MSI che viene messo in offerta al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/03/2026
Monitor MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor da gaming curvo MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 89€, suo minimo storico.Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Grazie alla curvatura 1500R, con un raggio di 1500 mm, lo schermo avvolge il campo visivo del giocatore, permettendo una maggiore concentrazione durante le sessioni di gioco. Il design senza bordi riduce al minimo le distrazioni e rende il monitor ideale anche per configurazioni multi-schermo. Allo stesso tempo, però, l'impostazione "curva" potrebbe non essere gradita da tutti gli utenti.

Ulteriori dettagli sul monitor

Il pannello VA da 24" con risoluzione Full HD (1920 x 1080, formato 16:9) garantisce immagini nitide e dettagliate. Uno dei punti di forza è l'elevato refresh rate di 180 Hz con tecnologia Adaptive Sync, che assicura movimenti fluidi e una risposta rapidissima. Il tempo di risposta di 1 ms riduce al minimo il motion blur.

71Ohxjmgqdl Ac Sl1500

Dal punto di vista visivo, il monitor supporta un ampio spazio colore, con 16,7 milioni di colori e una copertura del 108% sRGB, offrendo immagini vivaci e realistiche. Le tecnologie Less Blue Light PRO e anti-flicker aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Il pannello VA offre inoltre un contrasto nativo di 1:3000 e supporta il contrasto dinamico fino a 1:100M, mentre la funzione MSI Night Vision migliora la visibilità nelle scene più scure dei videogiochi.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
