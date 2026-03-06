Sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Su Amazon l'MSI curvo da 24" è al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor da gaming curvo MSI che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 89€, suo minimo storico . Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Grazie alla curvatura 1500R, con un raggio di 1500 mm, lo schermo avvolge il campo visivo del giocatore , permettendo una maggiore concentrazione durante le sessioni di gioco. Il design senza bordi riduce al minimo le distrazioni e rende il monitor ideale anche per configurazioni multi-schermo. Allo stesso tempo, però, l'impostazione "curva" potrebbe non essere gradita da tutti gli utenti .

Ulteriori dettagli sul monitor

Il pannello VA da 24" con risoluzione Full HD (1920 x 1080, formato 16:9) garantisce immagini nitide e dettagliate. Uno dei punti di forza è l'elevato refresh rate di 180 Hz con tecnologia Adaptive Sync, che assicura movimenti fluidi e una risposta rapidissima. Il tempo di risposta di 1 ms riduce al minimo il motion blur.

Dal punto di vista visivo, il monitor supporta un ampio spazio colore, con 16,7 milioni di colori e una copertura del 108% sRGB, offrendo immagini vivaci e realistiche. Le tecnologie Less Blue Light PRO e anti-flicker aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo. Il pannello VA offre inoltre un contrasto nativo di 1:3000 e supporta il contrasto dinamico fino a 1:100M, mentre la funzione MSI Night Vision migliora la visibilità nelle scene più scure dei videogiochi.