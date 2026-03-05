Se sei alla ricerca di un nuovo monitor da gaming sei nel posto giusto al momento giusto: l'MSI MAG 242MF è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming MSI: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 47% per un costo totale e finale d'acquisto di 89,99€, 4€ in più rispetto al minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Dotato di pannello Rapid IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080, formato 16:9), garantisce immagini nitide e colori intensi, mantenendo ampi angoli di visione fino a 178°. Il design "senza cornice" riduce al minimo le linee di separazione.
Ulteriori dettagli sul monitor
La frequenza di aggiornamento a 200 Hz assicura movimenti estremamente fluidi, mentre il tempo di risposta ultra rapido di 0,5 ms (GtG, Min.) riduce al minimo l'effetto ghosting, offrendo un vantaggio concreto nelle situazioni di gioco più frenetiche. Dal punto di vista cromatico, il monitor supporta fino a 1,07 miliardi di colori (8 bit + FRC) e una copertura sRGB del 115%, per una resa fedele e vivida delle immagini.
Le tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light contribuiscono a ridurre l'affaticamento visivo durante le sessioni prolungate. Il contrasto nativo di 1000:1, con supporto al Contrasto Dinamico fino a 100M:1, insieme alla tecnologia MSI AI Vision, migliora i dettagli nelle zone scure.