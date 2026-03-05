I voti di WWE 2K26 premiano la nuova edizione del wrestling di 2K?

WWE 2K26 ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale: sebbene nella lista qui di seguito non manchino alcune voci critiche, una in particolare, il numero che ricorre più spesso rientra nell'orbita dell'8.

La critica ha dunque espresso delle valutazioni tendenzialmente molto positive nei confronti del gioco di wrestling prodotto da 2K Games, citando in particolare i numeri di un'esperienza che non è mai stata così ricca di personaggi, stipulazioni e modalità.

Daily Star - 9,5

CGMagazine - 9,5

Loot Level Chill - 9

The OOuterhaven - 9

DayOne - 8,5

VGC - 8

Metro GameCentral - 8

DualShockers - 8

Restart.run - 8

ScreenHub - 8

Gameliner - 8

Shacknews - 8

Wccftech - 7,5

XGN - 7,5

Multiplayer.it - 7

TechRadar Gaming - 7

GamesRadar+ - 7

Game Rant - 7

Dexerto - 4

Per quanto riguarda invece quel 4/10 in fondo all'elenco, è legato alle mancanze di un gameplay che gli sviluppatori non stanno affrontando di petto, concentrandosi piuttosto sull'aggiungere sempre più contenuti al pacchetto.