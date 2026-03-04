WWE 2K26 presenta la Monday Night War Edition e i suoi protagonisti

2K Games ha pubblicato un trailer che presenta la Monday Night War Edition di WWE 2K26 e i suoi iconici protagonisti, che hanno vissuto un momento davvero particolare per il wrestling americano.

Stiamo parlando infatti del periodo in cui WWE e WCW si davano battaglia ogni lunedì, appunto, nel tentativo di totalizzare gli ascolti più alti e conquistare una fanbase che poteva dunque godere di sforzi creativi, match e personaggi di grande spessore.

Non è ovviamente un caso se sulla copertina di questa edizione ritroviamo i volti di "Stone Cold" Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle e Chyna da una parte, mentre dall'altra ci sono Eric Bischoff, Booker T, Goldberg, Razor Ramon, Diesel e Hulk... pardon, Hollywood Hogan.

Come rivela il trailer, chi acquista la Monday Night War Edition troverà inclusi personaggi come The Rock '99, Kane '98, Chyna '97, Rowdy Roddy Piper '98, Shawn Michaels '97 e due ambientazioni extra: la Raw is War '98 Arena e la WCW Thunder '98 Arena.