WWE 2K26 presenta la Monday Night War Edition e i suoi protagonisti

2K Games ha pubblicato un trailer che presenta la Monday Night War Edition di WWE 2K26 e i suoi iconici protagonisti, che hanno vissuto un momento davvero particolare per il wrestling americano.
Stiamo parlando infatti del periodo in cui WWE e WCW si davano battaglia ogni lunedì, appunto, nel tentativo di totalizzare gli ascolti più alti e conquistare una fanbase che poteva dunque godere di sforzi creativi, match e personaggi di grande spessore.
Non è ovviamente un caso se sulla copertina di questa edizione ritroviamo i volti di "Stone Cold" Steve Austin, The Rock, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle e Chyna da una parte, mentre dall'altra ci sono Eric Bischoff, Booker T, Goldberg, Razor Ramon, Diesel e Hulk... pardon, Hollywood Hogan.
Come rivela il trailer, chi acquista la Monday Night War Edition troverà inclusi personaggi come The Rock '99, Kane '98, Chyna '97, Rowdy Roddy Piper '98, Shawn Michaels '97 e due ambientazioni extra: la Raw is War '98 Arena e la WCW Thunder '98 Arena.
Quattro edizioni per domarli
Come riportato ai tempi dell'annuncio ufficiale, WWE 2K26 sarà disponibile in ben quattro edizioni, nella fattispecie la standard edition, la King of Kings Edition, la Attitude Era Edition e infine la Monday Night War Edition, con i più grandi nomi della WWE e della WCW sulla cover.
Oltre ai rispettivi contenuti, le edizioni speciali, alla stregua delle prenotazioni, garantiranno la possibilità di ottenere Joe Hendry e di accedere anticipatamente al gioco a partire dal 6 marzo anziché dal 13 marzo.