Paul Heyman ha presentato la modalità La Mia Ascesa di WWE 2K26

La modalità La Mia Ascesa di WWE 2K26 è stata presentata da Paul Heyman nel nuovo Ringside Report, e sembra ricca di interessanti novità per i numerosi appassionati del wrestling della WWE.

Un viaggio affascinante

Insieme alla modalità 2K Showcase dedicata a CM Punk, La Mia Ascesa si pone come un'esperienza narrativa di spessore, in cui dovremo compiere il tradizionale viaggio che parte dal Performance Center e dagli incontri di NXT fino a conquistare il main event di WrestleMania.

Insomma, sono ormai alcuni anni che La Mia Ascesa si distingue per le proprie trovate e per la ricchezza dei contenuti, e la versione che troveremo in WWE 2K26 a quanto pare non farà eccezione. L'appuntamento con il gioco è fissato al prossimo 13 marzo.