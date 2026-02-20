Paul Heyman ha presentato la modalità La Mia Ascesa di WWE 2K26

La modalità La Mia Ascesa di WWE 2K26 è stata presentata da Paul Heyman nel nuovo Ringside Report, e sembra ricca di interessanti novità per i numerosi appassionati del wrestling della WWE.
La trama alla base de La Mia Ascesa racconterà quest'anno le vicende di The Archetype, una superstar che torna nella federazione dopo anni di assenza ma anziché ricevere un'accoglienza trionfale viene sconfitta duramente da uno dei campioni legati a Heyman, Bron Breakker o Jordynne Grace a seconda che si scelga un personaggio maschile o femminile.
A quel punto dovremo risalire la china, compiendo scelte cruciali per il nostro futuro: punteremo a riguadagnare il rispetto del WWE Universe oppure volteremo le spalle ai fan per abbracciare scorciatoie e sotterfugi degni del peggior heel?
Queste decisioni andranno a influenzare rivalità, alleanze e la stessa percezione pubblica di The Archetype, costruendo un percorso personalizzato verso la gloria... o verso l'oscurità.
Un viaggio affascinante
Insieme alla modalità 2K Showcase dedicata a CM Punk, La Mia Ascesa si pone come un'esperienza narrativa di spessore, in cui dovremo compiere il tradizionale viaggio che parte dal Performance Center e dagli incontri di NXT fino a conquistare il main event di WrestleMania.
Insomma, sono ormai alcuni anni che La Mia Ascesa si distingue per le proprie trovate e per la ricchezza dei contenuti, e la versione che troveremo in WWE 2K26 a quanto pare non farà eccezione. L'appuntamento con il gioco è fissato al prossimo 13 marzo.