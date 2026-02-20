Resident Evil Requiem, Capcom chiede ai giocatori di non condividere leak e spoiler prima del lancio

Come riportato in precedenza sulle nostre pagine, stanno già circolando online informazioni su personaggi, dettagli narrativi e persino sul finale di Requiem , condivise da alcuni giocatori che hanno ricevuto una copia in anticipo rispetto al lancio, fissato per il 27 febbraio.

Capcom ha pubblicato un messaggio sui social chiedendo ai fan di evitare la diffusione di leak e spoiler relativi alla trama di Resident Evil Requiem , soprattutto ora che manca così poco all'uscita.

Capcom nel frattempo sta agendo per vie legali

"Una richiesta da Capcom alla community. Vi preghiamo di non pubblicare o condividere leak e spoiler di Resident Evil Requiem prima dell'uscita", si legge nel messaggio diffuso su X.

"Vogliamo davvero che tutti possano godersi la storia e l'esperienza di gioco il più possibile. Il nostro reparto legale continuerà a inviare richieste di rimozione e segnalazioni per i leak, così da preservare l'esperienza del day one. Manca ormai poco all'uscita del gioco, quindi non vediamo l'ora di assistere alle vostre reazioni dopo il lancio."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Appelli simili non sono una novità e, storicamente, non sempre si sono rivelati efficaci. Per evitare spoiler indesiderati, il consiglio resta quello di tenersi alla larga dalle principali fonti a rischio: social, forum e YouTube.