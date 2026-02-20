Netflix vuole che il film di BioShock esca insieme a un nuovo gioco

Secondo quanto riportato dal produttore Roy Lee, Netflix e Take-Two vogliono che il film di BioShock esca insieme a un nuovo gioco, così da sfruttare al massimo tale sinergia per spingere entrambi i progetti in maniera sostanziale.

"Avremmo potuto realizzarlo qualche anno fa, ma poi altri film si sono messi di mezzo: uno è stato The Long Walk e l'altro il prequel di The Hunger Games, che uscirà questo dicembre", ha detto Lee in un'intervista.

"Stiamo solo aspettando che il regista Francis Lawrence termini la post-produzione (di The Long Walk, NdR), perché ci lavorerà almeno fino a settembre, dopodiché tornerà sul progetto di BioShock", ha aggiunto il produttore.

"So che Netflix e Take-Two sono molto ansiose di vedere il film uscire perché vogliono far coincidere il lancio con quello di alcune delle potenziali nuove incarnazioni del gioco."