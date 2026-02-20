Netflix vuole che il film di BioShock esca insieme a un nuovo gioco

Secondo quanto riportato dal produttore Roy Lee, Netflix e Take-Two vogliono che il film di BioShock esca insieme a un nuovo gioco, così da sfruttare al massimo tale sinergia per spingere entrambi i progetti in maniera sostanziale.
"Avremmo potuto realizzarlo qualche anno fa, ma poi altri film si sono messi di mezzo: uno è stato The Long Walk e l'altro il prequel di The Hunger Games, che uscirà questo dicembre", ha detto Lee in un'intervista.
"Stiamo solo aspettando che il regista Francis Lawrence termini la post-produzione (di The Long Walk, NdR), perché ci lavorerà almeno fino a settembre, dopodiché tornerà sul progetto di BioShock", ha aggiunto il produttore.
"So che Netflix e Take-Two sono molto ansiose di vedere il film uscire perché vogliono far coincidere il lancio con quello di alcune delle potenziali nuove incarnazioni del gioco."
La produzione continua, dunque
Sono ormai già alcuni anni che si parla del film di BioShock prodotto da Netflix, dopo la cancellazione dei precedenti tentativi di tradurre la serie in un live action, ma stavolta pare che l'operazione sia destinata ad andare in porto, salvo risvolti inattesi.
Per quanto riguarda invece il nuovo gioco, lo scorso novembre il presidente di Take-Two, Karl Slatoff, ha parlato di una riorganizzazione del progetto che però si trova su di "un'ottima strada per offrirci qualcosa che supererà le aspettative degli utenti. Il prossimo BioShock porterà il franchise a un livello superiore."