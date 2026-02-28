Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a marzo 2026

Dopo un febbraio decisamente scarico, il marzo di Netflix sembra essere molto più promettente soprattutto per chi ama l'azione, l'avventura e la fantasia: il catalogo si arricchisce infatti di anime, film e serie TV nelle nostre corde di videogiocatori, anche se il protagonista assoluto è indubbiamente il ritorno di One Piece con la seconda stagione in carne e ossa. Ci sono altre sorprese da tenere d'occhio, ma bando alle ciance e cominciamo la nostra carrellata di selezioni.
War Machine
Siamo abbastanza sicuri che chiunque abbia guardato il trailer di War Machine deve aver pensato subito a una trasposizione live action di Metal Gear, però a mo' di "mockbuster" tipo quelli della The Asylum. La realtà potrebbe essere anche peggiore di così. Dietro War Machine c'è Patrick Hughes, regista di film d'azione decisamente trash come I mercenari 3, la serie Come ti ammazzo il bodyguard o The Man from Toronto: parliamo di popcorn movie ignorantissimi in puro stile anni '90, pieni di muscoli e cameratismo, per una serata scacciapensieri.
In questo senso, War Machine - che arriva su Netflix il 6 marzo - sembra avere tutte le carte in regola: è praticamente la combinazione di Predator e Metal Gear. Ci sono dei soldati tutti d'un pezzo in una giungla, capitanati dal massiccio Alan Ritchson di Reacher, che si ritrovano braccati da un misterioso mech di origine sconosciuta che sembra ED-209 sotto steroidi. Nel cast compaiono anche Dennis Quaid, Esai Morales e Jai Courtney, per quella che sembra essere una cafonata imperdibile.
One Piece: Verso la Rotta Maggiore
Ovvero la stagione 2 della serie live action ispirata al famosissimo manga di Eiichiro Oda. La prima stagione è stata una sorpresa: abbiamo apprezzato tantissimo il rispetto reverenziale nei confronti dell'opera cartacea e il look strano, quasi volutamente da cosplay, che caratterizza l'intera serie nel tentativo di interpretare in maniera stralunata ma convincente l'estetica assurda del fumetto. Grazie a un cast affiatato e a un budget importante, One Piece ha quindi preso vita in una delle migliori trasposizioni in carne e ossa di sempre. E ora si riparte.
Abbiamo lasciato la ciurma di Cappello di paglia sulle onde dopo lo scontro con il pirata Arlong: due anni e mezzo dopo, il 10 marzo per l'esattezza, li ritroviamo sulla Rotta Maggiore alle prese con nuovi pericoli e avventure. La seconda stagione introdurrà alcuni personaggi fondamentali come Nico Robin (Lera Abova) e Tony Tony Chopper (in computer grafica) ma anche nuovi avversari come i sicari di Baroque Works, tra cui spiccano i nomi di David Dastmalchian nei panni di Mr. 3 e Joe Manganiello in quelli di Mr. 0.
Steel Ball Run
Se non avete mai letto Le bizzarre avventure di JoJo siete veramente pessimi: è uno dei manga più longevi, divertenti e assurdi in circolazione, peraltro entrato da poco nel suo nono arco narrativo e ormai vicino alla pubblicazione di 140 volumi a fumetti. David Production lo sta animando già da alcuni anni e siamo così giunti alla settima "saga", che esordirà su Netflix il 19 marzo con un primo "stage": è un punto d'inizio ideale per i nuovi spettatori, dato che Steel Ball Run - questo il sottotitolo - si svolge nel 1890 di una nuova linea temporale. Chi ha visto la stagione precedente, Stone Ocean, sa di cosa stiamo parlando.
Per chi non lo sapesse, Le bizzarre avventure di JoJo racconta le peripezie della famiglia Joestar nel corso di varie generazioni, sempre alle prese con nemici improponibili e poteri ai confini della realtà: in Steel Ball Run troviamo il giovane Johnny Joestar, un ex fantino paraplegico, intento a vincere una folle corsa di cavalli attraverso gli Stati Uniti. Ma alleati e rivali nascondono segreti e capacità sovrumane, specialmente uno che vuole mettere le mani su una reliquia antichissima.
Peaky Blinders: The Immortal Man
Steven Knight riporta i Peaky Blinders in TV con un film ambientato alcuni anni dopo la conclusione della sesta e ultima stagione. Per chi non conoscesse la pluripremiata serie targata BBC, si tratta di un crime drama ambientato a Birmingham dopo la Prima Guerra Mondiale e ispirato alla banda criminale omonima di quel periodo storico. Le sei stagioni che compongono la serie - per un totale di trentasei episodi - raccontano gli intrighi e le cospirazioni tra il 1919 e il 1933.
Il film, scritto ancora da Steven Knight, come il resto della serie, riporta in scena l'iconico Tommy Shelby di Cillian Murphy, alle prese con il caos in cui è sprofondata la città a causa della Seconda Guerra Mondiale. Il cast include personaggi già noti ma anche nuovi volti, tra cui spiccano Rebecca Ferguson, Tim Roth, Jay Lycurgo e Barry Keoghan. In uscita il 20 marzo, per i fan della serie TV originale sarà sicuramente una visione imperdibile.
Altre uscite a marzo su Netflix
- Demon Slayer: L'allenamento dei pilastri (3 marzo)
- Vladimir (5 marzo)
- The Dinosaurs (6 marzo)
- Beastars, stagione finale, parte 2 (7 marzo)
- L'uomo nell'alto castello, stagioni 1-3 (11 marzo)
- Furies, stagione 2 (18 marzo)
- Something Very Bad is Going to Happen (26 marzo)