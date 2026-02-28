Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a marzo 2026

Dopo un febbraio decisamente scarico, il marzo di Netflix sembra essere molto più promettente soprattutto per chi ama l'azione, l'avventura e la fantasia: il catalogo si arricchisce infatti di anime, film e serie TV nelle nostre corde di videogiocatori, anche se il protagonista assoluto è indubbiamente il ritorno di One Piece con la seconda stagione in carne e ossa. Ci sono altre sorprese da tenere d'occhio, ma bando alle ciance e cominciamo la nostra carrellata di selezioni.

In questo senso, War Machine - che arriva su Netflix il 6 marzo - sembra avere tutte le carte in regola: è praticamente la combinazione di Predator e Metal Gear. Ci sono dei soldati tutti d'un pezzo in una giungla, capitanati dal massiccio Alan Ritchson di Reacher, che si ritrovano braccati da un misterioso mech di origine sconosciuta che sembra ED-209 sotto steroidi. Nel cast compaiono anche Dennis Quaid, Esai Morales e Jai Courtney, per quella che sembra essere una cafonata imperdibile.

Siamo abbastanza sicuri che chiunque abbia guardato il trailer di War Machine deve aver pensato subito a una trasposizione live action di Metal Gear, però a mo' di "mockbuster" tipo quelli della The Asylum. La realtà potrebbe essere anche peggiore di così. Dietro War Machine c'è Patrick Hughes, regista di film d'azione decisamente trash come I mercenari 3, la serie Come ti ammazzo il bodyguard o The Man from Toronto: parliamo di popcorn movie ignorantissimi in puro stile anni '90, pieni di muscoli e cameratismo, per una serata scacciapensieri.

One Piece: Verso la Rotta Maggiore

Ovvero la stagione 2 della serie live action ispirata al famosissimo manga di Eiichiro Oda. La prima stagione è stata una sorpresa: abbiamo apprezzato tantissimo il rispetto reverenziale nei confronti dell'opera cartacea e il look strano, quasi volutamente da cosplay, che caratterizza l'intera serie nel tentativo di interpretare in maniera stralunata ma convincente l'estetica assurda del fumetto. Grazie a un cast affiatato e a un budget importante, One Piece ha quindi preso vita in una delle migliori trasposizioni in carne e ossa di sempre. E ora si riparte.

Abbiamo lasciato la ciurma di Cappello di paglia sulle onde dopo lo scontro con il pirata Arlong: due anni e mezzo dopo, il 10 marzo per l'esattezza, li ritroviamo sulla Rotta Maggiore alle prese con nuovi pericoli e avventure. La seconda stagione introdurrà alcuni personaggi fondamentali come Nico Robin (Lera Abova) e Tony Tony Chopper (in computer grafica) ma anche nuovi avversari come i sicari di Baroque Works, tra cui spiccano i nomi di David Dastmalchian nei panni di Mr. 3 e Joe Manganiello in quelli di Mr. 0.