One Piece, la recensione della serie TV targata Netflix

Più di 500 milioni di volumi a fumetti venduti in tutto il mondo, quasi 1100 episodi dell'anime, oltre venticinque anni di serializzazione: i numeri ormai li conosciamo tutti, e molti di noi sono cresciuti cercando il One Piece. Alcuni, magari, lo hanno seguito a singhiozzo, come succede spesso con pubblicazioni così longeve, e si sono rimessi in pari solo di tanto in tanto. Un amore a fasi alterne, insomma, per un immaginario strabordante di energia, eccessivo - forse troppo - e meticoloso come le tavole del maestro Oda.

Per tutti quelli che non hanno mai solcato i suoi mari strampalati, la serie TV prodotta da Netflix potrebbe essere un'occasione perfetta per cominciare - o ricominciare - questa storia d'amore. Ma come sempre accade con le trasposizioni in carne e ossa degli anime, non mancano dubbi e perplessità all'orizzonte. Soprattutto in questo caso: non stiamo parlando di Cowboy Bebop, che tutto sommato metteva in scena un mondo realistico e credibile, ma di un'opera caricaturale, cartoonesca già nelle proporzioni e nei tratteggi. Qualcosa di complicatissimo da portare sul piccolo schermo, senza una visione e un amore smodato per il marchio.

Fortunatamente, questi primi otto episodi hanno confermato ciò che Netflix ha cercato di dirci per mesi: che dietro c'è la supervisione di Eiichiro Oda, che i produttori e i registi amano davvero alla follia la sua opera, che il cast selezionato con cura si è divertito un mondo a interpretare questi personaggi immaginari. E nella nostra recensione di One Piece su Netflix vi spieghiamo cosa ci è piaciuto, e cosa ci ha convinto meno, di questo primo, ma promettente, adattamento in carne e ossa.