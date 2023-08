Street Fighter 6: data di uscita e gameplay trailer del DLC di A.K.I.

Oltre rapide combo con pugni e calci, lo stile di combattimento di A.K.I include tecniche oscure a base di veleno . Ad esempio, può lanciare le sue unghie contro gli avversari e usarle come delle catene, avvelenandoli. Quando un nemico è già intossicato questo attacco causerà un'esplosione e creerà un'apertura per avviare delle combo. Il moveset include anche bolle e pozze di veleno, nonché una tecnica micidiale che colpisce i punti di pressione dell'avversario iniettando un liquido velenoso.

A.K.I. è un personaggio totalmente inedito per la serie che fa il proprio debutto proprio in Street Fighter 6. È una discepola di F.A.N.G , il malvagio maestro del veleno che è apparso per la prima volta in Street Fighter 5, di cui ne eredita parte delle abilità velenose.

I prossimi lottatori in arrivo su Street Fighter 6

Come accennato in apertura, A.K.I. come tutti gli altri personaggi DLC in arrivo nel primo anno di Street Fighter 6 saranno inclusi nel Year 1 Pass del gioco, in vendita al prezzo di 29,99 euro.

Prima di lei è arrivato Rashid, mentre nei prossimi mesi arriveranno altre due vecchie conoscenze per i fan del picchiaduro di Capcom: Ed sarà disponibile nel corso dell'autunno, mentre durante la primavera 2024 arriverà Akuma.