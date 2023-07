Street Fighter 6: un video gameplay presenta le mosse di Rashid

Mancano pochi giorni al debutto di Rashid nel roster di Street Fighter 6 e per preparare i giocatori Capcom ha pubblicato un video gameplay che offre una breve ma utile panoramica di questo lottatore proveniente dall'Arabia Saudita.

Come spiegato nel filmato, la mossa caratteristica di Rashid vede il lottatore eseguire più colpi mentre ruota su stesso imitando un turbine, utile sia per dare vita a delle combo che come contromisura per attacchi a mezz'aria degli avversari.

Il suo impiego dipende dalla forza con cui si preme il pulsante. Ad esempio con una pressione leggera l'animazione sarà breve e i danni minori, ma al tempo stesso non rimarrete scoperti troppo a lungo e potrete sfruttare questo colpo per collegare altri attacchi. Con una pressione superiore invece Rashid esegue la mossa sollevandosi da terra in diagonale o in verticale, trascinando con sé il malcapitato di turno o interrompendone un attacco a mezz'aria.

Per il resto il filmato ci offre una panoramica del resto del moveset del lottatore e i vari modi in cui i giocatori potranno sfruttarlo a proprio vantaggio in determinate situazioni, dunque la visione è sicuramente consigliata per chi vuole padroneggiare il personaggio, ma anche chi non vuole trovarsi impreparato quando lo affronterà sul ring.