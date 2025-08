Street Fighter 6 accoglie C. Viper come nuovo personaggio in DLC, vediamola nel trailer

Sembra che PlayStation si sia lasciata sfuggire un trailer di C. Viper in Street Fighter 6 prima del tempo, di fatto annunciando tale personaggio in DLC come in arrivo per il picchiaduro Capcom, in attesa di una comunicazione più estesa e chiara.

Per il momento, possiamo vedere il trailer di presentazione di questa combattente, che torna dopo essere comparsa per la prima volta in Street Fighter IV anche in questa nuova versione, che rimane piuttosto fedele alle caratteristiche originali del personaggio, disponibile in DLC da questo autunno.

Crimson Viper, o C. Viper, conosciuta anche come Maya, è un agente segreto della CIA che agisce sotto copertura e combatte utilizzando una particolare tecnica che sfrutta anche una serie di oggetti e gadget celati addosso.