Street Fighter 6 svela il crossover con il gruppo K-pop aespa con un costume per Juri e una idol virtuale

Capcom ha annunciato una collaborazione del tutto inaspettata tra Street Fighter 6 e il gruppo sudcoreano aespa , che porterà nel gioco un outfit speciale per Juri a tempo limitato e una nuova commentatrice. aespa (stilizzato anche come æspa) è un girl group sudcoreano formato da quattro membri: Karina, Giselle, Winter e NingNing. È stato lanciato nel 2020 e il nome del gruppo unisce "æ" (che rappresenta Avatar X Experience) e "aspect", a simboleggiare il concetto di doppia identità tra mondo reale e virtuale. Il loro stile fonde K-pop, elettronica e hip-hop.

Le novità del crossover

Il crossover sarà disponibile a partire dal 4 luglio su tutte le piattaforme e permetterà di ottenere per un periodo limitato di tempo un outfit per Juri al prezzo di 350 Fighter Coins. Come possiamo vedere nel trailer sottostante, oltre a dei colori e un design a tema, indossando questo costume viene eseguito un remix K-pop del tema musicale di questo personaggio.

Le novità non finiscono qui. La collaborazione vedrà l'introduzione di Naevis, una idol virtuale apparsa in vari video musicali delle aespa, come nuova commentatrice in tempo reale. Inoltre, l'hub online del gioco verrà decorato con elementi visivi ispirati al gruppo, creando un'atmosfera unica durante l'evento, e i giocatori potranno ottenere titoli speciali, sfondi per il telefono in-game e cornici fotografiche a tema aespa per personalizzare il proprio avatar.

Questo crossover anticipa l'inizio dell'Anno 3 di Street Fighter 6 e i prossimi contenuti in arrivo, tra cui il debutto di Sagat e dei costumi da bagno estivi per vari personaggi.