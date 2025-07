Un video di Diablo 4 riassume le novità della stagione 9: Peccati degli Horadrim

La nuova stagione in particolare introduce una nuova storia che ruota attorno alle conseguenze delle decisioni di Donan , il mago Horadrim che aveva sigillato Astaroth. Ora, delle reliquie infuse del suo sangue minacciano di riportarlo in vita.

Oggi alle 19:00 italiane inizia la Stagione 9 di Diablo: Peccati degli Horadrim , che porta con sé una valaganga di contenuti inediti e modifiche al gameplay. Le novità principali sono al centro del nuovo video pubblicato dal team di Blizzard, che illustra in che modo la nuova season porterà grossi cambiamenti all'esperienza di gioco.

Spedizioni da Incubo e incantesimi personalizzati

La stagione introduce anche il Focus Horadrico, un nuovo sistema per gestire la Conoscenza Horadrica, ovvero la reputazione stagionale, con ricompense dedicate. Potremo ottenerla uccidendo Horadrim Mummificati nelle Camere Rinforzate, delle micro-speidzioni con bottini e sfide uniche, nonché da nemici elité e boss.

I giocatori, inoltre, potranno affrontare gli Incubi Crescenti, una nuova sfida endegame in cui dovremo prendere parte a tre Spedizioni da Incubo in successione, che diventano man mano sempre più ardue. Per fare fronte a queste nuove sfide, i giocatori potranno contare su un nuovo sistema di personalizzazione avanzata, che permetee di creare Incantesimi e Gioielli Horadrici su misura.

In più, la stagione introduce il supporto nativo a DLSS 4 con Multi Frame Generation per chi gioca su schede NVIDIA RTX serie 50, migliorando notevolmente le prestazioni visive. Insomma, si tratta sulla carta di una delle stagione più ricche per Diablo 4 finora. Vi ricordiamo che aprirà i battenti questa sera, 1 luglio, alle 19:00.