Alcuni abbonati a PlayStation Plus non riescono a scaricare Diablo 4, uno dei giochi gratis di luglio

Da stamani sono disponibili i nuovi giochi mensili per PS4 e PS5 di luglio per gli abbonati a PlayStation Plus. Tuttavia, pare che diversi utenti stiano riscontrando problemi nel riscattare e scaricare uno dei titoli offerti, ovvero Diablo 4.

Su Reddit e altri social, molti utenti segnalano l'impossibilità di reclamare questo gioco in particolare, mentre non sembrano esserci problemi con gli altri due titoli del mese: Jusant e The King of Fighters XV.