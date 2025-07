PlayStation Plus, i giochi di luglio: Diablo 4, The King of Fighters XV e Jusant

L'aggiornamento di luglio disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus è di quelli importanti, caratterizzato dalla presenza di un gioco di grandissimo spessore come Diablo 4, ma anche da esperienze profondamente diverse, vedi appunto il picchiaduro a incontri The King of Fighters XV e l'avventura a base di arrampicate Jusant.

Sul fronte dei combattimenti, il gioco mette in campo un impianto che riprende le solide basi della serie, introducendo nuove possibilità e puntando su di una struttura che nel corso delle stagioni è stata notevolmente arricchita, culminando in un endgame pieno di contenuti fra spedizioni, eventi a tempo, world boss e altro ancora.

The King of Fighters XV

The King of Fighters XV conferma la vocazione tecnica della serie SNK, mantenendo un sistema di combattimento profondo e impegnativo, lontano dalle semplificazioni moderne di altri picchiaduro. Nonostante un lieve ammorbidimento rispetto al complesso KoF XIII, il quindicesimo capitolo richiede precisione, tempismo e allenamento, soprattutto nella gestione avanzata della mobilità.

Terry Bogard accende lo spettacolo in The King of Fighters XV

Il gameplay guadagna dinamismo grazie a nuove meccaniche come lo Shatter Strike (una parata contrattacco che consuma risorse) e l'uso libero delle mosse EX, che affiancano il Max Mode e la sua variante Quick, utile per interrompere combinazioni normali e aprire nuove sequenze devastanti. Sul fronte del roster, gli oltre quaranta personaggi fra new entry e vecchie conoscenze garantiscono corpo e varietà all'esperienza.

Nonostante poche innovazioni nei repertori di mosse, SNK ha curato il bilanciamento e ha riportato in scena team molto richiesti dai fan. Il gioco è stato principalmente pensato per il tradizionale formato tre-contro-tre, ma include anche la modalità singola: peccato solo che lo Story Mode si riveli un po' inconsistente rispetto a quelle che erano le aspettative degli appassionati.

Athena si prepara a colpire in The King of Fighters XV

Non manca un comparto online, al cui interno spicca in particolare la modalità Draft VS, che introduce una selezione alternata dei personaggi e aggiunge strategia. Il rollback netcode, seppur non impeccabile, rappresenta un deciso miglioramento rispetto al passato: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di The King of Fighters XV.