The King of Fighters 15, la recensione dell'atteso picchiaduro di SNK

SNK è però una curiosa eccezione alla regola. Il team ha una storia talmente lunga e consolidata in questo campo da non poter semplicemente buttare tutto all'aria, specie se si parla della sua serie di picchiaduro più nota. Con The King of Fighters XV il team giapponese (più che mai orientato verso la rinascita dei suoi marchi noti nell'ultimo quinquennio) ha quindi optato per una risposta più "singolare" all'enigma dell'accessibilità. L'ultimo capitolo di questa leggendaria serie, infatti, abbraccia senza timore le sue radici e opta per una piccola rivoluzione meccanica pensata per lo più per consolidarne e rafforzarne i sistemi. Qualche mossa verso un approccio più semplice è stata messa in campo, certo, seppur non necessariamente con grande furbizia...

Messi davanti a queste due opzioni, la stragrande maggioranza degli sviluppatori ormai sceglie la prima. E attenzione, non si parla di snaturare sistemi di base comunque sempre molto più complessi di quanto appaiono, perché ritoccarli in modo da renderli più comprensibili e utilizzabili per i neofiti è una strategia praticamente obbligata quando si vuole rendere più mainstream la propria creatura. A rendere la scelta ancor più sensata, poi, hanno contribuito vari ottimi titoli recenti, capaci di provare senza dubbio alcuno come non sempre la difficoltà di esecuzione corrisponda automaticamente a un gran videogioco di questo genere.

Gameplay: kurai yagare!

The King of Fighters XV: Maximaaaa BEEEEEAAAM

È il caso di partire proprio dal sistema di combattimento, dato che è pur sempre quello il fulcro di ogni titolo di questa tipologia, e ovviamente The King of Fighters XV non fa differenza. Laddove infatti buona parte dei picchiaduro in circolazione hanno optato per scorciatoie, facilitazioni nell'esecuzione, combo meno elaborate e altri aiuti, l'ultima opera di SNK è rimasta piuttosto fedele a se stessa, ripresentando per lo più le basi viste nel precedente capitolo. Sia chiaro, una semplificazione generale c'è stata e siamo lontani dalla laurea in ingegneria picchiaduristica necessaria per padroneggiare il XIII... tuttavia il gioco richiede un livello di abilità e allenamento generalmente superiore a gran parte della concorrenza, per via di combinazioni eseguibili solo con grande tempismo e precisione, e un generale mix di sistemi tutt'altro che basilare.

Una delle caratteristiche primarie del sistema di combattimento, ad esempio, è la difficile gestione del movimento. The King of Fighters XV presenta ben quattro tipi di salti in avvicinamento, che uniti a una schivata laterale e alla possibilità di correre liberamente offre davvero parecchie opzioni quando si tratta di posizionamento e offensiva. Già solo balzare nel modo giusto in questo titolo è complicato: un tocco istantaneo provoca saltelli favolosi in attacco e difficili da contrastare (con una versione velocizzata se prima si tocca verso il basso), laddove l'uso del super salto al posto di quello normale può permettere di arrivare alle spalle del nemico e confonderlo mentre è in parata.

Tale gestione di mobilità e distanze distingue in larga parte nel gioco chi è davvero abile e chi no, e peraltro non è particolarmente adatta a un pad con croce direzionale (specialmente per chi fatica con i tocchi di precisione veloci). Sono meccaniche molto adatte a uno stick, e ci sarebbe piaciuta qualche facilitazione per le altre periferiche legata a un tasto extra; riteniamo quindi un peccato che SNK non abbia considerato la cosa, dato che avrebbe reso il tutto più intuitivo e facile da usare senza sminuire la strategia necessaria all'utilizzo di tali manovre.

The King of Fighters XV: è tornata Angel, e tutto è in pace nel mondo

Nel campo delle "facilitazioni", infatti, la scelta della software house nipponica è stata forse la più banale in circolazione: l'inserimento delle autocombo. Premere a raffica con specifiche serie i tasti per l'attacco leggero dà infatti il via a veloci combinazioni che assicurano anche chi non è in grado di eseguire mosse dei discreti danni. Ancora una volta ci sembra un aiuto superfluo ai neofiti, perché non li mette minimamente al livello dei giocatori esperti (le combo "vere" fanno infinitamente più danno di quelle automatiche), ma può risultare fastidioso per i giocatori medi quando abusato durante i match online. Come detto sopra, scorciatoie per gli input più tremendi e un rimaneggiamento del sistema per risultare più adatto ai pad sono strade più furbe da seguire se si vuole realmente allargare la propria fanbase.

Fuori da questo dilemma, a ogni modo, il sistema di combattimento è come al solito granitico, e anzi risulta potenzialmente un bel passo avanti rispetto al precedente capitolo, perché le modifiche messe in campo lo hanno in generale velocizzato aumentando le opzioni. Ad esempio, per limitare parzialmente gli eccessi in attacco e offrire un'opzione difensiva in più a chi ha barra della super a disposizione, ora i giocatori possono eseguire uno Shatter Strike, una sorta di counter in parata che scaglia il nemico dall'altra parte dello schermo. Ha un costo ovviamente, ma costringe chi attacca senza remore a fare qualche calcolo prima di partire all'assalto. Non bastasse, le mosse speciali EX (la loro versione potenziata, che usa metà barra) sono ora utilizzabili liberamente in modo simile agli Street Fighter, e con quantitativi limitati di energia a disposizione è ora possibile eseguire comunque alcune combo di discreta potenza, invece di dover tenere tutte le risorse per una singola esplosione del Max Mode seguita da varie super.

Parlando di Max Mode, qui l'uso di questo potenziamento temporaneo è meno preponderante rispetto a The King of Fighters XIV, in parte per la gestione sopra citata delle mosse EX, e in parte per l'utilità del Max Mode Quick, che permette d'interrompere delle normal specifiche per eseguire combo normalmente impossibili (e spesso devastanti). Insomma, come potete vedere c'è più carne al fuoco, ed è sempre apprezzabile.