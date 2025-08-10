Dead Take è anche un videogioco, sebbene in certi momenti ce ne si possa dimenticare, quindi vi offriamo la nostra recensione per aiutarvi a decidere se questo viaggio è fatto per voi.

Dead Take è molte cose. È un specchio unidirezionale sull'industria dell'intrattenimento cinematografico, è la storia di un gruppo di persone e della loro sofferenza ed è la riprova che noi, spettatori passivi, consumiamo come locuste ogni prodotto d'arte che abbiamo di fronte, chiedendo ancora e ancora, senza preoccuparci di nulla.

Dead Take è una avventura puzzle horror

Noi siamo Chase (Neil Newbon), un attore che non ha davvero mai sfondato e che ha fatto il proprio tempo. Abbiamo molti contatti nell'industria e uno di questi è la stella Vinny (Ben Starr), che ha ottenuto la parte di protagonista per L'ultimo viaggio, il nuovo grande film di Duke Cain, famoso e spietato produttore e regista che pare praticamente il padrone di Hollywood.

Vinny è nostro amico e sappiamo che qualcosa non va: quando smette di risponderci decidiamo che dobbiamo andare a cercarlo alla villa di Cain che troviamo però stranamente vuota, sebbene fino a poco prima fosse in corso una festa.

Iniziamo quindi a esplorare le poche stanze di questa grande casa, in una avventura puzzle che si costruisce in modo classico attorno alla raccolta di oggetti e il completamento di piccoli enigmi, ad esempio scoprire combinazioni o posizionare correttamente dei pezzi di una statua.

Un corridoio rosso con una strana porta, promette molto bene no?

Si tratta di una struttura semplice e lineare, tutt'altro che originale e solo di rado intrigante che perlomeno scorre fluida senza indicazioni a schermo, grazie a indizi ambientali (come luci lampeggianti) che ci aiutano a trovare il percorso.

La maggior parte degli enigmi sono però poco approfonditi e perlopiù la risposta è scritta a due passi di distanza. Se da Dead Take cercate una un'avventura puzzle dove spremere le meningi, rischiate di rimanere delusi: ciò che dovete cercare in questo videogioco è una storia interattiva d'orrore nella quale immergersi alla ricerca di un po' di paura e soprattutto di una storia intrigante.

La villa è un enorme spazio vuoto nel qual ogni dettaglio pare inquietante, tanto più è normale

Precisiamo inoltre che Dead Take non è esageratamente spaventoso, quanto inquietante; certo, c'è una buona dose di (telefonati) jump scare nelle 4-5 ore che vi serviranno per arrivare al finale, ma è la parte meno interessante del pacchetto poiché sebbene il gioco sia profondamente realistico, di tanto in tanto si lascia andare a eventi che si spiegano solo accettando che ci sia qualcosa di soprannaturale che però non è mai realmente approfondito e stona in una storia che chiaramente vuole rimanere connessa alla realtà.

Ci sono momenti strani in Dead Take che però assumono (anche se non sempre) un significato nelle sequenze finali

È ciò che più ci ha lasciato l'amaro in bocca, perché man mano che si comprende cosa sta accadendo e si notano certi dettagli, diventa sempre più facile capire che anche gli eventi più strani in realtà sono perfettamente spiegabili, senza che perdano tra l'altro il loro alone di terrore... tranne in una manciata di situazioni dove tutto è troppo irrealistico. Questi momenti coincidono con gli istanti nei quali gli autori hanno sentito il bisogno di farci fare un salto sulla sedia, ma non aggiungono molto al pacchetto se non soddisfare la nostra voglia di far salire le pulsazioni.